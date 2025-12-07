 "Mi regalona máxima": Jean Philippe revuela las redes con tiernas postales junto a su hija - Chilevisión
07/12/2025 17:47

"Mi regalona máxima": Jean Philippe revuela las redes con tiernas postales junto a su hija

A través de un video en su cuenta de Instagram, el periodista le respondió a una persona que le preguntó cómo se llevaba con la madre de su hija.

Publicado por CHV Noticias

Jean Philippe Cretton, que acostumbra a interactuar con sus seguidores en redes sociales, publicó tiernas imágenes con su hija y dio las gracias por poder contar con su compañía. 

A través de Instagram, el animador compartió los registros y sumó a la publicación: "Todos estos últimos días de trabajo acompañado por mi regalona máxima"

"Hemos viajado de Santiago a Puerto Aysén, Puerto Montt y ahora Victoria, aviones, van, carreteras y me aperra en todooo. Doy gracias a Dios por tenerla a mi lado", agregó.

Su hija, de nombre Moana, tiene 11 años de edad, y tras la publicación de las fotos, fueron múltiples los seguidores que destacaron cómo ha crecido: "Pero en que momento creció tanto", "es él único amor incondicional qué tenemos", "Noooooo, que linda y grande está". 

Revisa aquí las ímagenes

Sobre su relación con la madre de su hija, el animador ha dicho anteriormente que "evidentemente, uno separa caminos por algo. Pero yo siempre he sido de la idea de que hay que remar todo lo máximo posible para que las relaciones sean buenas, por los cabros chicos, por los niños, por las niñas". 

En la misma línea, el comunicador ha confesado que "lo que nosotros tenemos es la preocupación permanente de que nuestra niñita esté feliz y bien".

"Por algo nosotros también, muchas veces dejamos diferencias de lado y decimos 'vamos, vamos, vamos'", cerró el conductor de televisión, agregando que "hemos construido una relación sana". 

