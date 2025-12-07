 Dueño de botillería mata a delincuente en medio de asalto en Colina: Otros dos escaparon heridos - Chilevisión
07/12/2025 08:32

Dueño de botillería mata a delincuente en medio de asalto en Colina: Otros dos escaparon heridos

Un asalto afectó a una botillería en Colina, donde al menos tres individuos armados intimidaron al dueño y su familia. En medio del robo, el comerciante utilizó su arma inscrita y abatió a uno de los involucrados, mientras los otros dos huyeron heridos.

Publicado por Gabriela Valdés

La noche del sábado un intento de robo terminó con un delincuente muerto en la comuna de Colina, luego de que el dueño de una botillería repeliera a tiros un asalto perpetrado por al menos tres individuos.

El hecho ocurrió en la intersección de Esmeralda con General San Martín, donde los asaltantes ingresaron al local portando armas cortopunzantes y un arma con la que incluso efectuaron un disparo al interior del negocio para intimidar al propietario y su familia.

Antecedentes del hecho

Tras sustraer diversas especies, incluido un importante número de cajetillas de cigarrillos, los asaltantes se descuidaron por un instante, momento que el dueño aprovechó para usar su arma personal, la cual tiene debidamente inscrita.

Según su relato, efectuó al menos cuatro disparos, hiriendo a dos de los asaltantes. Uno de los proyectiles impactó de lleno a uno de ellos, quien murió en la salida del local.

La identidad del fallecido aún no ha sido confirmada por Carabineros, mientras equipos del OS9 y LABOCAR quedaron a cargo de las pericias. En paralelo, se mantiene un monitoreo en recintos asistenciales ante la eventual llegada de los otros dos involucrados.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el dueño del local permanece en calidad de víctima.

