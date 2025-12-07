 Transeúnte queda grave tras recibir disparo en plena vía pública en Santiago - Chilevisión
07/12/2025 08:16

Transeúnte queda grave tras recibir disparo en plena vía pública en Santiago

Mientras algunos testigos hablan de una discusión que terminó a disparos, otros aseguran que se trató de un ataque directo contra la víctima.

Publicado por CHV Noticias

Un hombre resultó gravemente herido la tarde de este sábado luego de ser alcanzado por un disparo en medio de un violento incidente registrado en la intersección de Eleuterio Ramírez con San Isidro, en pleno centro de Santiago.

De acuerdo a información preliminar entregada por Carabineros, alrededor de las 16:30 horas dos individuos habrían iniciado una discusión que terminó a tiros. En ese contexto, un transeúnte venezolano que caminaba por el sector fue impactado en su pierna izquierda, quedando tendido en la vereda. Pese a la gravedad de la lesión, se encuentra sin riesgo vital.

Personal de la 28° Comisaría de Fuerzas Especiales llegó rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios, mientras que el SAMU trasladó a la víctima a la ex Posta Central.

Versiones contradictorias surgieron en el lugar, donde si bien algunos testigos aseguran que se trató de un enfrentamiento entre dos personas, locatarios señalan que el ataque habría sido directo contra la víctima, describiendo a individuos vestidos de negro que dispararon varias veces antes de huir en un vehículo.

El Ministerio Público instruyó a la SIP de la 4° Comisaría de Santiago para realizar las pericias y esclarecer la dinámica del hecho, así como identificar a los responsables.

