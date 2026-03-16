Cuándo empieza el otoño en Chile: Revisa el día y hora exacta del cambio de estación - Chilevisión

El sol, la playa y los atuendos veraniegos se retiran para dar paso a las sopaipillas, los abrigos y las hojas secas en el pavimiento. Revisa aquí la hora del equinoccio de otoño en Chile.
El calendario marca el 16 de marzo y, con ello, la mitad de uno de los meses más ajetreados en lo que va del año en Chile: Súper lunes, cambio de mando presidencial y festival Lollapalooza, entre varios otros acontecimientos.
Pero no solo eso: Tras varias semanas de altas temperaturas en gran parte del país, el calor parece ir en retroceso con un notorio descenso en las temperaturas por la llegada de sistemas frontales.
En ese contexto, dentro de apenas cuatro días el verano dirá adiós y, en reemplazo, el otoño comenzará a hacer de las suyas, para el agrado de los invernistas.
De acuerdo con el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Chile dará la bienvenida de manera oficial al otoño el próximo viernes 20 de marzo cuando el reloj marquen las 11:46 horas.
La llegada de esta estación se produce con el inminente equinoccio de otoño en el hemisferio sur, mientras que el hemisferio norte hará lo mismo con el equinoccio de primavera.
Vale recordar que el actual horario de verano continuará vigente hasta la medianoche del sábado 4 de abril de 2026, momento en el que se producirá el cambio de hora y comenzará oficialmente el horario de invierno.
Cabe precisar que esta medida regirá en todo el Chile continental salvo en la Región de Aysén y Magallanes (incluyendo la Antártica chilena), donde se mantendrá el actual huso horario.