Cuándo empieza el otoño en Chile: Revisa el día y hora exacta del cambio de estación - Chilevisión

El sol, la playa y los atuendos veraniegos se retiran para dar paso a las sopaipillas, los abrigos y las hojas secas en el pavimiento. Revisa aquí la hora del equinoccio de otoño en Chile.

El calendario marca el 16 de marzo y, con ello, la mitad de uno de los meses más ajetreados en lo que va del año en Chile: Súper lunes, cambio de mando presidencial y festival Lollapalooza, entre varios otros acontecimientos.

Pero no solo eso: Tras varias semanas de altas temperaturas en gran parte del país, el calor parece ir en retroceso con un notorio descenso en las temperaturas por la llegada de sistemas frontales.

En ese contexto, dentro de apenas cuatro días el verano dirá adiós y, en reemplazo, el otoño comenzará a hacer de las suyas, para el agrado de los invernistas.

¿Cuándo comenzará el otoño en Chile?