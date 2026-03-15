Fuerte lluvia continuará en zona sur: Advierten posible activación de quebradas por isoterma 0 alta - Chilevisión

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15/03/2026 10:38

Fuerte lluvia continuará en zona sur: Advierten posible activación de quebradas por isoterma 0 alta

Este escenario se vuelve más complejo debido a que la isoterma cero se mantendrá elevada, cercana a los 3.200 metros, lo que implica que gran parte de la cordillera recibirá precipitación en forma de lluvia y no de nieve.

Las lluvias continuarán afectando a la zona sur del país durante las próximas horas, en medio del sistema frontal que avanza lentamente hacia el norte.

Según explicó el meteorólogo Andrés Moncada a CHV Noticias, las precipitaciones comenzaron durante la madrugada en Concepción, especialmente en el sector sur de la región, donde se han registrado acumulados cercanos a los 40 milímetros de agua caída.

El sistema frontal continuará desplazándose lentamente hacia el norte durante la jornada, alcanzando la Región de Ñuble durante la tarde.

En ese contexto, las zonas que presentan mayor riesgo son los sectores precordilleranos y cordilleranos, donde se esperan precipitaciones más intensas.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile advirtieron que uno de los factores más relevantes del evento será la isoterma cero alta, lo que podría generar diversos efectos en sectores cordilleranos.

Las proyecciones apuntan a que podrían registrarse hasta 80 milímetros de lluvia en sectores precordilleranos del Biobío y Ñuble en un periodo acotado de tiempo.

Preocupación por isoterma 0 alta

Escenario que se vuelve más complejo debido a que la isoterma cero se mantendrá elevada, cercana a los 3.200 metros, lo que implica que gran parte de la cordillera recibirá precipitación en forma de lluvia y no nieve.

Esta condición podría favorecer la activación de quebradas y otros fenómenos asociados al aumento de corrientes de agua en zonas cordilleranas.

En tanto, hacia la madrugada del lunes las precipitaciones podrían alcanzar de forma débil la Región de O'Higgins, mientras que en la Región Metropolitana solo se prevé aumento de nubosidad y un descenso en las temperaturas.

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