Emiten alerta para tres regiones por fuerte lluvia con isoterma cero alta - Chilevisión

Se indicó que el sistema comenzará en la madrugada del domingo 15 de marzo y se extenderá hasta la noche del lunes 16.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este viernes una alerta para tres regiones del país: Maule, Ñuble y Biobío.

La entidad indicó que estas zonas enfrentarán precipitaciones que irán de moderadas a fuertes con isoterma cero alta.

Se agregó que este sistema frontal comenzará en la madrugada del domingo 15 de marzo y se extenderá hasta la noche del lunes 16.

Zonas que afectará sistema frontal por el que se emitió alerta

Maule (precordillera y cordillera)

Ñuble (precordillera y cordillera)

Biobío (precordillera y cordillera)

Montos estimados de precipitaciones en milímetros (mm) y altura de la isoterma cero en metros (m).