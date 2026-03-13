Emiten alerta para tres regiones por fuerte lluvia con isoterma cero alta - Chilevisión

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13/03/2026 17:44

Emiten alerta para tres regiones por fuerte lluvia con isoterma cero alta

Se indicó que el sistema comenzará en la madrugada del domingo 15 de marzo y se extenderá hasta la noche del lunes 16. 

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este viernes una alerta para tres regiones del país: Maule, Ñuble y Biobío.

La entidad indicó que estas zonas enfrentarán precipitaciones que irán de moderadas a fuertes con isoterma cero alta.

Se agregó que este sistema frontal comenzará en la madrugada del domingo 15 de marzo y se extenderá hasta la noche del lunes 16. 

Zonas que afectará sistema frontal por el que se emitió alerta

  • Maule (precordillera y cordillera)
  • Ñuble (precordillera y cordillera)
  • Biobío (precordillera y cordillera)

Montos estimados de precipitaciones en milímetros (mm) y altura de la isoterma cero en metros (m).

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