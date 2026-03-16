Edo Caroe y su esposa lamentan dolorosa pérdida familiar: “Veníamos luchando con un cáncer” - Chilevisión

Catalina Ponce dio a conocer la triste noticia en una publicación en su cuenta de Instagram, la cual se repletó de mensajes en apoyo.

Edo Caroe se despidió de sus mascotas que fallecieron en los últimos días, en una publicación de Instagram de su pareja Catalina Ponce.

La maquilladora comunicó a sus seguidores este domingo la lamentable noticia de su perra Leelo y su gata Negri, que cuidaban junto al comediante.

La triste noticia de las mascotas de Edo Caroe

Cata Ponce dio a conocer lo ocurrido en sus redes sociales con fotografías de sus mascotas y un conmovedor mensaje: "No parece real. Febrero fue un mes de muchos miedos".

"Con mi Negri ya veníamos luchando con un cáncer que ya estaba haciendo metástasis. Tenía que estar atenta al primer signo de dolor que no se pudiese controlar, tenía que dejarla ir", relató.

Sin embargo, Ponce mencionó que la muerte de su perra, que lleva el nombre del personaje de Milla Jovovich en la película El Quinto Elemento, fue inesperada.

"Sin esperarlo mi Leelito partió primero, se fue rodeada de amor, sin dolor tal y como siempre lo pensamos".

"A los días se fue mi Negri, rodeada de amor y sin dolor también. Aún con toda la pena que tengo y que sé que nunca se va a ir, agradezco cada día que las tuve en mi vida", agregó.

Edo Caroe comentó: "Nuestras peques... les dimos mucho amor, nos dieron muchas alegrías. Te amo mucho, gracias por cuidarlas tanto".

Reacciones en apoyo a Edo Caroe y su pareja

Algunos amigos cercanos de Edo Caroe les dedicaron unas palabras de condolencias en la publicación de Instagram, que se llenó de emotivos mensajes.

Tomás Leiva, su compañero en el podcast Tomás va a Morir, se dirigió hacia la pareja: "Si conocieron el amor fue por ustedes". El humorista Pedro Ruminot, por su parte, se limitó a comentar "los quiero mucho".

Sus seguidores también reaccionaron desde su perspectiva. "¡No Leelito! Recuerdo haber escuchado al Edo llorar al hablar de ella en el podcast", lamentó la noticia una oyente del comediante.

"Increíble como a través de una pantalla muchos disfrutábamos viendo a la Negri y a la Leelito", añadió otra persona.