 Edo Caroe y su esposa lamentan dolorosa pérdida familiar: “Veníamos luchando con un cáncer” - Chilevisión
Minuto a minuto
Video | Así es la zanja que se construye en el paso fronterizo de Chacalluta “No me acuerdo”: Revelan testimonio de Rodrigo Rojas Vade tras ser interrogado por la PDI Quiénes son las 2 extrabajadoras de La Moneda que integran el nuevo equipo de Gabriel Boric “Se bajó y le disparó”: Amigo de joven baleado por carabinero en San Bernardo entregó testimonio clave Hay camiones y autos involucrados: Choque múltiple provoca cierre de autopista General Velásquez y una gran congestión
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/03/2026 11:10

Edo Caroe y su esposa lamentan dolorosa pérdida familiar: “Veníamos luchando con un cáncer”

Catalina Ponce dio a conocer la triste noticia en una publicación en su cuenta de Instagram, la cual se repletó de mensajes en apoyo.

Publicado por Catalina Vargas

Edo Caroe se despidió de sus mascotas que fallecieron en los últimos días, en una publicación de Instagram de su pareja Catalina Ponce.

La maquilladora comunicó a sus seguidores este domingo la lamentable noticia de su perra Leelo y su gata Negri, que cuidaban junto al comediante.

La triste noticia de las mascotas de Edo Caroe

Cata Ponce dio a conocer lo ocurrido en sus redes sociales con fotografías de sus mascotas y un conmovedor mensaje: "No parece real. Febrero fue un mes de muchos miedos".

"Con mi Negri ya veníamos luchando con un cáncer que ya estaba haciendo metástasis. Tenía que estar atenta al primer signo de dolor que no se pudiese controlar, tenía que dejarla ir", relató.

Sin embargo, Ponce mencionó que la muerte de su perra, que lleva el nombre del personaje de Milla Jovovich en la película El Quinto Elemento, fue inesperada.

"Sin esperarlo mi Leelito partió primero, se fue rodeada de amor, sin dolor tal y como siempre lo pensamos".

"A los días se fue mi Negri, rodeada de amor y sin dolor también. Aún con toda la pena que tengo y que sé que nunca se va a ir, agradezco cada día que las tuve en mi vida", agregó. 

Edo Caroe comentó: "Nuestras peques... les dimos mucho amor, nos dieron muchas alegrías. Te amo mucho, gracias por cuidarlas tanto".

Reacciones en apoyo a Edo Caroe y su pareja

Algunos amigos cercanos de Edo Caroe les dedicaron unas palabras de condolencias en la publicación de Instagram, que se llenó de emotivos mensajes.

Tomás Leiva, su compañero en el podcast Tomás va a Morir, se dirigió hacia la pareja: "Si conocieron el amor fue por ustedes". El humorista Pedro Ruminot, por su parte, se limitó a comentar "los quiero mucho".

Sus seguidores también reaccionaron desde su perspectiva. "¡No Leelito! Recuerdo haber escuchado al Edo llorar al hablar de ella en el podcast", lamentó la noticia una oyente del comediante.

"Increíble como a través de una pantalla muchos disfrutábamos viendo a la Negri y a la Leelito", añadió otra persona. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Hoy es el último pago del ex Bono Marzo 2026: Revisa con tu RUT si recibes los $66.834

Lo último

Lo más visto

Impacto por salida de querido integrante de Zúmbale Primo: Publicó mensaje y la banda respondió

Es una de las agrupaciones más populares del momento en nuestro país, con impresionantes cifras en streaming y asistencia a conciertos. Ahora, les toca despedir a uno de sus integrantes.

16/03/2026

Hoy es el último pago del ex Bono Marzo 2026: Revisa con tu RUT si recibes los $66.834

A partir de este lunes, las familias podrán consultar si son parte del tercer grupo de beneficiados del Aporte Familiar Permanente.

16/03/2026

La jugada que barajan Camilo Huerta y Trini Neira contra Marité Matus tras escándalo de supuesta infidelidad

Rodrigo Núñez, abogado de Camilo Huerta, conversó con Primer Plano sobre las acciones judiciales en las que están trabajando, tras la acusación sobre una posible infidelidad que surgió la semana pasada.

16/03/2026

Edo Caroe y su esposa lamentan dolorosa pérdida familiar: “Veníamos luchando con un cáncer”

Catalina Ponce dio a conocer la triste noticia en una publicación en su cuenta de Instagram, la cual se repletó de mensajes en apoyo.

16/03/2026