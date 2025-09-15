 “Así te lleve en la espalda...”: El mensaje de apoyo de Tomás Leiva a Buffy tras revelar enfermedad - Chilevisión
Minuto a minuto
“Ok, jefa, ahora voy”: Los últimos mensajes de trabajador que recibió $165 millones por error y se los quedó “Lo pescaron entre ocho”: Habla mamá de joven fallecido en Plaza Vespucio tras incidente con guardias ¿Incumplió su medida cautelar? El motivo por el que Luis Hermosilla arriesga volver a Capitán Yáber EXCLUSIVO | Así fue la ruta de escape de los imputados por crimen de ingeniero en su parcela en Curacaví Ximena Rincón no será candidata: Tricel acepta reclamo y rechaza candidatura a senadora
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/09/2025 19:20

“Así te lleve en la espalda...”: El mensaje de apoyo de Tomás Leiva a Buffy tras revelar enfermedad

El paneslita de Tomás va a morir, Alejandro Barros, compartió que sufre de una compleja enfermedad cerebral que no tiene cura.

Publicado por CHV Noticias

Una sorpresiva noticia afectó a los seguidores del podcast Tomás va a morir, luego de que Alejandro Barros, más conocido como Buffy, revelara en el más reciente capítulo que sufre de una grave enfermedad cerebral.

Tras dar a conocer la historia de cómo se enteró de su diagnóstico, el conductor compartió una sentida reflexión en su Instagram, en la que expresa su miedo de no poder seguir viajando tras el complejo pronóstico que enfrenta.

En ese contexto, su compañero de programa, Tomás Leiva, le manifestó su apoyo en los cometarios de la publicación: “Así te lleve en la espalda amigo, te vas a mover siempre ❤️”, expresó.

El duro diagnóstico de Buffy

Barros relató en el programa que notó complicaciones en su salud durante un viaje a Estados Unidos. Tras varios días con una molestia en el ojo, acudió al médico y fue derivado a hacerse exámenes cerebrales.

 "Lo voy a decir sin ningún tapujo más: tengo una enfermedad al cerebro que no tiene cura y voy a tener que vivir el resto de mi vida con eso. Es muy grave", confesó.

En esa misma línea, explicó que, si bien no tiene cura, existe un tratamiento paliativo: "Es muy similar a lo que pasaba con el VIH. Hace 20 años, la enfermedad que tengo te mataba. Hoy en día puedes vivir una vida de mie..., pero vivirla. Quizás no llegue a los 90 años, pero sí quizás supere los 60".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo Fiestas Patrias en sector público: Cuánto es el monto y cuándo lo pagan

Lo último

Lo más visto

Hombre murió en mall de La Florida tras ser golpeado por guardias: Esto es lo que se sabe

El hecho, que aún se encuentra en investigación, se registró la tarde de este lunes al interior del Mall Plaza Vespucio. Desde en centro comercial aseguraron que "de ninguna manera hubo uso excesivo de fuerza".

15/09/2025

Tragedia en La Parva: Confirman muerte de joven atleta italiano tras accidente en centro de ski chileno

El seleccionado nacional Matteo Franzoso sufrió un accidente el pasado 13 de septiembre que lo dejó en un coma farmacológico. Esta jornada, su fisioterapeuta confirmó su deceso.

15/09/2025

Lo arrastró el mar: Habla padre de adolescente de 14 años perdido en playa Las Torpederas

El menor de edad desapareció la tarde del sábado mientras se lanzaba piqueros junto a sus amigos en la playa de la ciudad de Valparaíso.

15/09/2025

Además del Tesla: Chino Ríos sorprendió con especial regalo de cumpleaños a su hija mayor

El extenista no se quedó atrás luego de que su expareja, Paula Pavic le diera un lujoso auto a su hija como obsequio de cumpleaños.

15/09/2025