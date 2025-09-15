“Así te lleve en la espalda...”: El mensaje de apoyo de Tomás Leiva a Buffy tras revelar enfermedad - Chilevisión

El paneslita de Tomás va a morir, Alejandro Barros, compartió que sufre de una compleja enfermedad cerebral que no tiene cura.

Una sorpresiva noticia afectó a los seguidores del podcast Tomás va a morir, luego de que Alejandro Barros, más conocido como Buffy, revelara en el más reciente capítulo que sufre de una grave enfermedad cerebral.

Tras dar a conocer la historia de cómo se enteró de su diagnóstico, el conductor compartió una sentida reflexión en su Instagram, en la que expresa su miedo de no poder seguir viajando tras el complejo pronóstico que enfrenta.

En ese contexto, su compañero de programa, Tomás Leiva, le manifestó su apoyo en los cometarios de la publicación: “Así te lleve en la espalda amigo, te vas a mover siempre ❤️”, expresó.

El duro diagnóstico de Buffy

Barros relató en el programa que notó complicaciones en su salud durante un viaje a Estados Unidos. Tras varios días con una molestia en el ojo, acudió al médico y fue derivado a hacerse exámenes cerebrales.

"Lo voy a decir sin ningún tapujo más: tengo una enfermedad al cerebro que no tiene cura y voy a tener que vivir el resto de mi vida con eso. Es muy grave", confesó.

En esa misma línea, explicó que, si bien no tiene cura, existe un tratamiento paliativo: "Es muy similar a lo que pasaba con el VIH. Hace 20 años, la enfermedad que tengo te mataba. Hoy en día puedes vivir una vida de mie..., pero vivirla. Quizás no llegue a los 90 años, pero sí quizás supere los 60".