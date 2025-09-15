 La sentida reflexión de Buffy por diagnóstico de enfermedad cerebral: “Me da mucha pena pensar en...” - Chilevisión
15/09/2025 16:07

La sentida reflexión de Buffy por diagnóstico de enfermedad cerebral: “Me da mucha pena pensar en...”

Tras dar a conocer su complejo diagnóstico, Alejandro "Buffy" Barros, uno de los protagonistas de Tomás va a morir, compartió lo que piensa con sus seguidores en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Tras revelar su complejo diagnóstico por una enfermedad cerebral, Alejandro Barros, más conocido como Buffy, del podcast Tomás va a morir, compartió una sincera reflexión.

A través de su Instagram, uno de los conductores del espacio compartió unas palabras anticipando cómo este padecimiento afectará sus proyectos laborales y, por supuesto, su calidad de vida.

De sus palabras se desprende que su mayor pesar viene con tener que poner en pausa o suspender para siempre su cuenta Entre Paisajes, dedicada al contenido de turismo y viajes, con la que recientemente logró una importante marca en redes sociales.

La sentida reflexión de Buffy tras revelar grave diagnóstico 

Con una compilación de varias fotos de los lugares que ha visitado, Buffy compartió una sentida reflexión en Instagram.

Y lo hizo, detallando la mezcla de emociones que por estos momentos está viviendo: "No son horas para subir publicaciones, pero no me había dado el tiempo de subir algunos recuerdos después de haber llegado a los 100k en Entre Paisajes".

Barros dijo que este hito a nivel digital se vio empañado por el diagnóstico que reveló en el podcast Tomás va a morir: "En el mismo mes, un logro tan lindo y una noticia tan fuerte", añadió.

Esto, añade, no es solo por el padecimiento en sí mismo, sino también por lo que implica para sus proyectos: "Me da mucha pena pensar en tener que replantear este proyecto o directamente cancelarlo debido a todo lo que me está pasando".

"Una vida entera dedicada a moverme, viajar, explorar y descubrir que ahora podría derivar en exactamente lo contrario... Tiempo de reflexión y replantearme muchas cosas", reconoció.

Publicidad

