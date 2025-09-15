 Confesión golpea Tomás va a Morir: Querido integrante revela que posee grave enfermedad cerebral - Chilevisión
15/09/2025 13:12

Revelación golpea Tomás va a Morir: Querido integrante destapó que posee grave enfermedad cerebral

Uno de los conductores dio a conocer un complicado diagnóstico que compromete su cerebro.

Publicado por CHV Noticias

En la reciente edición del podcast Tomás va a morir, uno de sus integrantes enmudeció a sus compañeros al revelar que fue diagnosticado de una extraña y grave enfermedad.

Se trata de Alejandro Barros, conocido en el espacio como Buffy.

Para explicar su situación, el conductor recordó que todo comenzó con molestias en su ojo. Todo esto, en medio de sus vacaciones en Estados Unidos.

Según lo describe él mismo, fue "esa sensación como de ver como medio borroso. Yo desperté con el ojo izquierdo así. Y no se me pasó durante todo el día".

"Es como ver debajo del agua, estaba todo borroso. La cantidad de luz que entraba, perfecto; los colores, perfectos, pero todo difuminado. (...) Yo diría que veía como el 60% del bien por un ojo y 100% por el otro", reconoció.

Así, apenas llegó a Chile, fue al oftalmólogo, donde le pidieron hacerse varios exámenes. A la semana siguiente, con resultados en mano, recibió una demoledora noticia.

"(El médico) Me miró y se complicó todo, porque me dijo: 'Su ojo está perfectamente bien. El problema es del cerebro", recordó.

Buffy revela que tiene grave enfermedad al cerebro: 

La explicación no tardó en caer: "Los signos eran daño en la mielina, en el cerebro (...) Eso recubre a las neuronas una por una. Entonces, cuando la mielina se va, los impulsos eléctricos que viajan a través de la neurona empiezan a chisporrotear y no llegan al final. Literalmente, se pelan los cables".

Así, volvió con un neurólogo que entregó noticias no tan positivas: "Me dijo: 'Algo no está bien'. Así que no me dejó irme para la casa". En total, Buffy estuvo tres días hospitalizado.

Tras bromear e ironizar sobre el padecimiento, finalmente destapó de qué se trata exactamente: "Lo voy a decir sin ningún tapujo más: tengo una enfermedad al cerebro que no tiene cura y voy a tener que vivir el resto de mi vida con eso. Es muy grave".

A renglón seguido, procedió a explicar que no tiene cura, pero sí un tratamiento paliativo. 

"Es muy similar a lo que pasaba con el VIH. Hace 20 años, la enfermedad que tengo te mataba. Hoy en día puedes vivir una vida de mie..., pero vivirla. Quizás no llegue a los 90 años, pero sí quizás supere los 60", cerró.
 

