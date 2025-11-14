 Hombre fue a ver show de Edo Caroe y murió atropellado por un camión de valores en Providencia - Chilevisión
Minuto a minuto
Cómo seguir en vivo las elecciones 2025 por la App MiCHV Hombre fue a ver show de Edo Caroe y murió atropellado por un camión de valores en Providencia Es falso que Servel no entregue copias de las actas de escrutinio “Aunque me desaparezcan...”: Cristal Aguilera alzó la voz tras nuevas detenciones en el caso del crimen de Krishna Antecedentes claves: La cronología del crimen de la joven Krishna Aguilera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/11/2025 12:27

Hombre fue a ver show de Edo Caroe y murió atropellado por un camión de valores en Providencia

La víctima de 64 años fue arrollada por un camión de valores en la calle Pedro de Valdivia, entre Andrés Bello y avenida Providencia, frente al Teatro Oriente.

Un hombre de 64 años, murió este viernes en un accidente de tránsito en la comuna de Providencia. 

La víctima fue atropellada por un camión de valores en la calle Pedro de Valdivia, entre Andrés Bello y avenida Providencia, frente al Teatro Oriente, indicó Radio Bío Bío. 

El citado medio señaló que la persona fallecida estaba en el lugar para asistir a una función del comediante Edo Caroe, momento en que atravesó la calle por un lugar no habilitado y fue colisionado por un camión de la empresa Prosegur.

Carabineros entregó antecedentes del trágico hecho

José Villarroel, teniente de Carabineros, informó que personal del SAMU trasladó a la víctima hasta la Clínica Indisa, sin embargo, y debido a su gravedad, no logró sobrevivir. 

El funcionario policial también agregó que en el sitio del suceso había familiares del hombre atropellado, quienes debieron ser contenidos por personal policial. 

Finalmente, Villarroel comunicó que el conductor del camión Prosegur dio negativo a consumo de alcohol en el alcotest, y quedó detenido a la espera que la Fiscalía Oriente determine si tuvo responsabilidad en el accidente. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elecciones 2025: Así funcionará el comercio este domingo 16 de noviembre

Lo último

Lo más visto

“Aunque me desaparezcan...”: Cristal Aguilera alzó la voz tras nuevas detenciones en el caso del crimen de Krishna

Este jueves se detuvo a un hombre de 44 años apodado "El Krosty", mientras que en la mañana de este viernes se entregó voluntariamente Kevin Aillapán, quien vive en la última vivienda que fue allanada.

14/11/2025

Aumenta el monto del Aguinaldo de Navidad 2025: Revisa el requisito y cómo obtenerlo

El próximo mes los pensionados recibirán $29.055, correspondiente al aguinaldo, pero pueden aumentar esa cifra cumpliendo con una condición al 30 de noviembre de 2025.

13/11/2025

“Comenzó a modificar...”: Surgen nuevos antecedentes de la demanda de Marite Matus contra Camilo Huerta

La empresaria acusa que dejó de recibir pagos unilateralmente y que Huerta la excluyó de la toma de decisiones respecto del negocio en conjunto, como también denegó su acceso a la información de la empresa.

14/11/2025

“Lamentamos profundamente...”: Familia Ugalde Cruz-Coke rompe el silencio tras crimen de La Reina

A través de un escrito divulgado por sus representantes, la familia defendió la inocencia del imputado y señaló que están colaborando con la justicia para "esclarecer cuanto antes estos hechos horribles".

13/11/2025