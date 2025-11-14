Hombre fue a ver show de Edo Caroe y murió atropellado por un camión de valores en Providencia - Chilevisión

La víctima de 64 años fue arrollada por un camión de valores en la calle Pedro de Valdivia, entre Andrés Bello y avenida Providencia, frente al Teatro Oriente.

Un hombre de 64 años, murió este viernes en un accidente de tránsito en la comuna de Providencia.

La víctima fue atropellada por un camión de valores en la calle Pedro de Valdivia, entre Andrés Bello y avenida Providencia, frente al Teatro Oriente, indicó Radio Bío Bío.

El citado medio señaló que la persona fallecida estaba en el lugar para asistir a una función del comediante Edo Caroe, momento en que atravesó la calle por un lugar no habilitado y fue colisionado por un camión de la empresa Prosegur.

Carabineros entregó antecedentes del trágico hecho

José Villarroel, teniente de Carabineros, informó que personal del SAMU trasladó a la víctima hasta la Clínica Indisa, sin embargo, y debido a su gravedad, no logró sobrevivir.

El funcionario policial también agregó que en el sitio del suceso había familiares del hombre atropellado, quienes debieron ser contenidos por personal policial.

Finalmente, Villarroel comunicó que el conductor del camión Prosegur dio negativo a consumo de alcohol en el alcotest, y quedó detenido a la espera que la Fiscalía Oriente determine si tuvo responsabilidad en el accidente.