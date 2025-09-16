 “Tomás va a morir... y Buffy también”: los chistes de Edo Caroe tras revelación en podcast - Chilevisión
16/09/2025 09:56

“Tomás va a morir... y Buffy también”: Los chistes de Edo Caroe tras revelación de enfermedad de compañero en podcast

Al cierre del espacio, el comediante ironizó y lanzó dos hilarantes chistes, que apuntaron directamente a la confesión de su compañero quien padece de una enfermedad cerebral.

Publicado por CHV Noticias

En el último podcast "Tomás va a morir", Buffy golpeó a sus compañeros con la revelación de que padece una compleja enfermedad cerebral.

Sin embargo, ni lo duro de la noticia, ni la cercanía de Edo Caroe con su colega fueron impedimento para que el comediante bromeara con la situación con su característico humor negro.

Y es que, al cierre del capítulo de ayer, el standupero nacional hizo dos chistes directamente referenciando la confesión de su colega.

¿El primero? Justo antes de cerrar el programa.

"Nos despedimos entonces, oh, hu... como que dejé de ver por este ojo", ironizó Edo Caroe, frotándose el ojo derecho con la mano en pleno final del episodio. 

Sin pensarlo, Buffy lo corrigió de inmediato: "Ah, no, pero es el otro", desatando las carcajadas en el espacio.

Tras unos segundos de pausa, el comediante volvió a la carga con una segunda broma y esta vez, jugando con el nombre del aclamado podcast.

"Los queremos mucho. Esto fue, es y será: Tomás va a morir... y Buffy también", remató, antes del término definitivo del capítulo.

