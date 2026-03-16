Quiénes son las 2 extrabajadoras de La Moneda que integran el nuevo equipo de Gabriel Boric - Chilevisión

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16/03/2026 15:57

Quiénes son las 2 extrabajadoras de La Moneda que integran el nuevo equipo de Gabriel Boric

Este lunes se dio a conocer el próximo proyecto que desarrollará el expresidente tras haber traspasado el mando el miércoles pasado.

Publicado por Catalina Vargas

El expresidente Gabriel Boric definió cuál sería su próximo desafío tras dejar La Moneda: Desarrollar iniciativas que aporten al servicio público.

Esto lo hará desde una oficina en el Edificio Pits, en el límite de las comunas de Santiago y Recoleta, y de la mano de dos extrabajadoras de su mandato.

Quiénes son las extrabajadoras del equipo de Boric

Para este nuevo proyecto ya se confirmaron dos personas que formarán parte del equipo de Gabriel Boric con importantes cargos.

Se trata de Antonia Illanes, quien será directora ejecutiva de la oficina; y Nicole Vergara, quien será directora de comunicaciones.

Antonia Illanes: Abogada

Illanes es abogada de la Universidad de Chile y magíster en Estudios Jurídicos Avanzados de la Universidad de Barcelona.

Desde 2018 hasta el 10 de marzo de 2022 se desempeñó como jefa de gabinete de la diputación de Boric.

Cuando él asumió como máxima autoridad del país, le designó a la abogada el cargo de subsecretaria del Deporte.

Illanes estuvo allí hasta el 13 de noviembre de 2024, cuando fue nombrada directora administativa de la Presidencia.

Nicole Vergara: Periodista

Vergara es periodista de la Universidad de Chile, donde fue compañera del hermano de Gabriel Boric, Simón. Además, posee un magíster en Sociología de la Universidad Católica de Chile.

Entre enero y junio del 2017, durante el segundo periodo de la expresidenta Michelle Bachelet, fue parte de la Secretaría de Comunicaciones (Secom).

Luego, fue asesora del exmandatario cuando era parlamentario de la Cámara de Diputadas y Diputados. En 2022 pasó a serlo de la Presidencia.

Después, en paralelo a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, asumió la jefatura de comunicaciones en el Ministerio del Deporte.

El 2 de enero de 2024 se convirtió en directora de comunicaciones de la Presidencia. En ese cargo, la periodista protagonizó un comentado momento con Boric en octubre de ese año.

El expresidente rechazó sus consejos en vivo en una rueda de prensa para comentar la salida del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve de su gabinete.

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