Este viernes y durante una actividad, el presidente Gabriel Boric protagonizó un tenso momento con su asesora mientras contestaba preguntas sobre la denuncia por delitos sexuales en contra del ex Subsecretario del Interior Manuel Monsalve. "¿Qué pasa?... No, no es suficiente, voy a responder todo lo que haya que responder", dijo un molesto el mandatario a la funcionaria de gobierno, quien no quería que se refiriera más a ese asunto.