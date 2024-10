El presidente Gabriel Boric protagonizó un tenso momento con su asesora mientras respondía preguntas a la presa por la denuncia sexual del ahora ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve. Cuando el mandatario era consultado, fue interrumpido por su asesora para que terminara de responder. "¿Qué pasa?... No, no es suficiente, voy a responder todo lo que haya que responder", dijo antes de hablar con su equipo para poder continuar respondiendo las dudas de la prensa.