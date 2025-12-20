Claudia Conserva anuncia nuevo proyecto tras cita con Pollo Valdivia: “Espero terminar pronto” - Chilevisión

La animadora compartió una foto junto a Juan Carlos “Pollo” Valdivia y expresó su gratitud por la vida, la salud y el amor, además de adelantar un nuevo proyecto personal enfocado en entregar apoyo y esperanza a otras personas.

Este sábado, Claudia Conserva sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía junto a su esposo, Juan Carlos “Pollo” Valdivia, acompañada de un significativo anuncio personal.

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora de 51 años hizo un balance del cierre de 2025, manifestando su profundo agradecimiento tras haber superado un complejo cáncer de mama.

“Ya comienza la cuenta regresiva para despedir el 2025. Por mi parte, muy agradecida de vivir, de tener el amor de Pollo Valdivia, de mi familia, de tener salud”, comenzó señalando la presentadora de televisión.

En esa línea, la también actriz reveló que: “Estoy trabajando en una idea que estoy segura, ayudará a muchas personas que no lo están pasando bien, que requieren de una palabra de aliento, de esperanza. Espero terminar pronto para compartir”.

“Anoche una escapada con el ‘Llopo’ a comer y conversar los dos solos. Qué tremenda es esta canción, tan linda, de inmediato uno se conecta con las emociones”, finalizó la comunicadora.

Mira la publicación a continuación: