 Claudia Conserva anuncia nuevo proyecto tras cita con Pollo Valdivia: “Espero terminar pronto” - Chilevisión
Minuto a minuto
Pugna entre oposición y oficialismo: Critican norma que restringe despidos de funcionarios públicos “Un milagro”: Las decisiones que salvaron la vida de joven que pasó dos días desaparecida en Farellones Operación Apocalipsis: Estas son las pruebas que permitieron desbaratar red de corrupción en Gendarmería ACTUALIZACIÓN | Corrigen al alza magnitud del sismo que sacudió al norte del país Corrupción en Gendarmería: Fiscalía solicita prisión preventiva para 62 imputados
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/12/2025 15:54

Claudia Conserva anuncia nuevo proyecto tras cita con Pollo Valdivia: “Espero terminar pronto”

La animadora compartió una foto junto a Juan Carlos “Pollo” Valdivia y expresó su gratitud por la vida, la salud y el amor, además de adelantar un nuevo proyecto personal enfocado en entregar apoyo y esperanza a otras personas.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado, Claudia Conserva sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía junto a su esposo, Juan Carlos “Pollo” Valdivia, acompañada de un significativo anuncio personal.

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora de 51 años hizo un balance del cierre de 2025, manifestando su profundo agradecimiento tras haber superado un complejo cáncer de mama.

“Ya comienza la cuenta regresiva para despedir el 2025. Por mi parte, muy agradecida de vivir, de tener el amor de Pollo Valdivia, de mi familia, de tener salud”, comenzó señalando la presentadora de televisión. 

En esa línea, la también actriz reveló que: “Estoy trabajando en una idea que estoy segura, ayudará a muchas personas que no lo están pasando bien, que requieren de una palabra de aliento, de esperanza. Espero terminar pronto para compartir”.

“Anoche una escapada con el ‘Llopo’ a comer y conversar los dos solos. Qué tremenda es esta canción, tan linda, de inmediato uno se conecta con las emociones”, finalizó la comunicadora.

Mira la publicación a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Anótate en la lista: Comenzó el proceso de solicitud de vacantes en admisión escolar 2026

Lo último

Lo más visto

ACTUALIZACIÓN | Corrigen al alza magnitud del sismo que sacudió al norte del país

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento se produjo a las 17:30 horas.

20/12/2025

VIDEO | “Un cobarde...”: Viralizan agresión contra diputado Meza tras dichos sobre 40 horas

El parlamentario del Partido Republicano fue abordado por un individuo en un centro comercial, hecho que quedó registrado en video y que ocurrió en medio de la polémica por sus dichos sobre la Ley de 40 Horas.

20/12/2025

Claudia Conserva anuncia nuevo proyecto tras cita con Pollo Valdivia: “Espero terminar pronto”

La animadora compartió una foto junto a Juan Carlos “Pollo” Valdivia y expresó su gratitud por la vida, la salud y el amor, además de adelantar un nuevo proyecto personal enfocado en entregar apoyo y esperanza a otras personas.

20/12/2025

De Bill Clinton a Michael Jackson: Las nuevas fotografías reveladas del caso de Jeffrey Epstein

Desde el Departamento de Justicia estadounidense adelantaron que se liberarán otros miles de archivos en las próximas semanas.

20/12/2025