“Quiero confesarles...”: Claudia Conserva compartió potente reflexión tras mamografía - Chilevisión

04/10/2025 12:14

“Quiero confesarles...”: Claudia Conserva compartió potente reflexión tras mamografía

La animadora hizo su chequeo semestral, tras haber tenido cáncer en 2023, y afortunadamente tuvo un buen resultado; sin embargo, se sinceró sobre el miedo que genera someterse a estas pruebas médicas.

Publicado por CHV Noticias

Claudia Conserva utilizó sus redes sociales este viernes para compartir una reflexión tras haberse sometido a una mamografía de rutina, a raíz del cáncer que tuvo en 2023.

La animadora tuvo un resultado favorable y se encuentra libre de cáncer, sin embargo, reflexionó sobre el miedo que siente y a la importancia de realizarse exámenes preventivos.

¿Qué dijo Claudia Conserva?

"Quiero confesarles que cada vez que agendo la hora para el chequeo me asusto, me da mucho nervio, me desvelo, pero aun así estoy acá", señaló Conserva en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Contenta de hacérmela porque en caso de que algo no salga bien, que es una posibilidad también, sé que vine y que vamos a poder optar a un tratamiento, algo se va a poder hacer porque lo vamos a pillar a tiempo".

Claudia transmitió el mensaje desde la clínica y escribió: "Esa es la clave, un diagnóstico a tiempo. Es la diferencia entre la vida y la muerte (...) Prevención, a eso hay que apuntar y recuerden que muchas veces es invisible".

Conserva hizo hincapié en que las mujeres que nunca han tenido cáncer solo necesitan chequearse una vez al año, a diferencia de quienes han enfrentado la enfermedad, que deben hacerlo cada seis meses.

"Por favor, al terminar de leer esto, agenden ¡Las quiero a todas!", cerró la animadora.

Revisa la publicación de Instagram:

Caso Bernarda Vera: Embajador confirma que Chile pidió gestiones esta semana para identificar a la mujer

