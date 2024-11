“No es un drama”: Claudia Conserva reveló detalles del accidente que la dejó caminando con muletas - Chilevisión

Aunque se encuentra enfocada en seguir las indicaciones para recuperase, Claudia Conserva aprovechó este periodo para reflexionar sobre otros aspectos de la vida y destacó la ayuda de su esposo, Pollo Valdivia.

Claudia Conserva sufrió un grave accidente mientras organizaba los preparativos para la celebración de Navidad y se fracturó el peroné, lo que le impide moverse con normalidad.

La animadora entregó detalles de su recuperación en la que debe desplazarse con una bota ortopédica y la ayuda de muletas, aún cuando se encuentra al interior de su casa.

El accidente de Claudia Conserva

Conserva estaba junto a su esposo, Pollo Valdivia, cuando decidieron trasladar un macetero de gran tamaño que contenía un pino natural que usarían como árbol de navidad.

Al respecto, señaló a LUN: "Cada uno tomó una manilla de cuerda y movimos con mucha fuerza, sólo que mi manilla se cortó y esa fuerza me empujó hacia atrás haciéndome trastabillar y, al intentar no caer, me fracturé el peroné".

El diagnóstico fue una fractura de peroné con desplazamiento de 2 milímetros, lo que le ha impedido seguir con sus clases de pilates y requiere de ayuda constante por parte de sus cercanos.

"El Pollo se ha hecho cargo de algunas labores mías en la casa, como por ejemplo alimentar a los gatos y Aslan, nuestro perro (...) cocina, ordena, siempre está atento a cualquier cosa que necesite, es el mejor", relató Claudia.

Por el momento, la animadora se encuentra enfocada en inmovilizar su pierna y realizar los cuidados necesarios para poder curarse y así empezar una kinesioterapia, lo que la ha ayudado a centrarse en otros aspectos de la vida.

"La vida me ha dado lecciones que he aprendido, por ejemplo: no planificar mucho a largo plazo, aceptar la realidad tal como es, agradecer estar viva (...) entonces, teniendo en cuenta estos aprendizajes créeme que fracturarme no es un drama", cerró.

