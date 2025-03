El apoyo de Aylén Milla y Claudia Conserva a Karla Melo tras diagnóstico de cáncer de mama - Chilevisión

La ex chica reality y la animadora de TV, quienes enfrentaron el mismo diagnóstico años atrás, reaccionaron a la publicación de Karla Melo.

Claudia Conserva y Aylén Milla dedicaron emotivos mensajes a Karla Melo tras dar a conocer su diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, misma enfermedad que enfrentaron ellas hace un tiempo atrás.

Cabe recordar que en junio de 2022, Conserva reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama tras un chequeo médico de rutina. Un año después, Milla también atravesó por esta situación de salud.

A través de Instagram, ambas le enviaron su apoyo a Melo, quien ya comenzó con su tratamiento de quimioterapia.

Por un lado, Claudia expresó: "Tranquila, pasará, nunca lo dudes, lo pillaste a tiempo, ahora paciencia y fuerza". Aylén en tanto, comentó: "Vamos reina!!!! Vamoos!!! que se puede".

Asimismo, la actriz Carolina Paulsen, a quien le detectaron cáncer de mamá en 2013 y logró vencerlo, reaccionó a una publicación de Karla acerca de la caída de su cabello.

"¡Si todo sí! Hermosa!!! Hónralo, déjalo ir y renace! Con más fuerza sale, medio crespo y brillante. Amor, amor mucho amor para ti reina talentosa", comentó Paulsen.

Karla Melo y su diagnóstico de cáncer de mama

A través de Instagram, Melo señaló que "en enero de este año me diagnosticaron cáncer de mama triple negativo.

"Fue un mes súper difícil, ya que hay que pasar por varias pruebas, exámenes y procedimientos para tener las respuestas, y la espera de cada una es realmente angustiante", detalló la cantante y actriz.

Junto a esto, la artista -quien ha continuado con sus actividades- detalló: "Gracias a Dios mi cáncer está en etapa 1 y ya comencé con la quimioterapia hace unas semanas".

"Tengo una red de apoyo incondicional que amo mucho; mi hermana, mi pololo y mis amigas son mi familia que me acompaña y cuida en estos momentos. Me he preocupado de investigar y ser estudiosa con mi caso, sigo una alimentación adecuada y estoy bajo los cuidados de mis terapeutas de medicina integrativa", añadió.