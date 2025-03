“Tú puedes con todo”: Famosos envían apoyo a Karla Melo tras diagnóstico de cáncer de mama - Chilevisión

La actriz y cantante reveló en redes sociales que, en enero de este año, fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo. Actualmente, se encuentra con tratamiento de quimioterapia.

Karla Melo reveló este martes en redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo, por lo que ya comenzó con tratamiento de quimioterapia.

Ante esto, seguidores y figuras del espectáculo dedicaron alentadores mensajes para la actriz y cantante chilena. Dentro de ellas su hermana, Kamila Melo, quien afirmó: "Te amo más de lo que las palabras pueden expresar".

Eduardo Fuentes, Constanza Piccoli, Antonella Ríos, Dayana Amigo y Daniela Ramírez, fueron otras celebridades que se sumaron a las muestras de apoyo.

"¡Reina hermosa, todo el amor y la fuerza para allá, hacia su corazoncito y su energía! A salir de esta", comentó Ramírez.

El diagnóstico de Karla Melo: "Mi cáncer está en etapa 1"

A través de Instagram, Melo señaló que "en enero de este año me diagnosticaron cáncer de mama triple negativo.

"Fue un mes súper difícil, ya que hay que pasar por varias pruebas, exámenes y procedimientos para tener las respuestas, y la espera de cada una es realmente angustiante", detalló la cantante y actriz.

Junto a esto, la artista -quien ha continuado con sus actividades- que "gracias a Dios mi cáncer está en etapa 1 y ya comencé con la quimioterapia hace unas semanas".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Tengo una red de apoyo incondicional que amo mucho; mi hermana, mi pololo y mis amigas son mi familia que me acompaña y cuida en estos momentos. Me he preocupado de investigar y ser estudiosa con mi caso, sigo una alimentación adecuada y estoy bajo los cuidados de mis terapeutas de medicina integrativa", detalló.

Asimismo, la artista señaló: "Me he sentido muy bien, acompañada, querida, cuidada y bendecida… Estoy sanando, estoy aprendiendo, me estoy curando de cuerpo y alma! Aún queda camino por recorrer y espero que me acompañen".

"Cuídense! Tóquense! Háganse exámenes! Una detección temprana es importante", concluyó Karla.