Claudia Conserva sorprende con nuevo look tras tratamiento de cáncer - Chilevisión

La animadora de televisión compartió una emotiva reflexión sobre los cambios físicos que ha tenido desde que ganó la batalla al cáncer de mama.

Claudia Conserva sorprendió recientemente a su millón de seguidores en Instagram con un video mostrando su look actual y cuánto le ha crecido el cabello tras su tratamiento contra el cáncer.

Recordemos que a mediados del 2022, la animadora reveló que tenía cáncer de mama y solo un par de meses más tarde se mostró totalmente calva.

¿Qué dijo Claudia Conserva sobre su tratamiento contra el cáncer?

"No se imaginan la felicidad de ver cómo me ha crecido el pelo, hace 2 años y medio estaba completamente pelada y hoy, me puedo hacer peinados y jugar a ser modelo de pelo", partió diciendo Claudia en un post de redes sociales.

Junto a un video arreglándose su nuevo cabello, agregó con emoción: "Una frase que tengo grabada a fuego 'todo pasa, nada permanece'".

Reflexionando sobre el complejo periodo por el que pasó y cómo esa lucha quedó atrás, lo que ve a diario gracias a su largo cabello, cerró diciendo: "Hay que tener paciencia y dejar que el tiempo haga lo suyo".

Ante este conmovedor mensaje, cientos de personas llegaron a aplaudirla en los comentarios, mientras que algunas incluso indicaron estar pasando por la misma etapa.

"Sé lo que es pasar por todo lo qué has vivido y es maravilloso recuperar lo que perdimos", "Con pelo y sin pelo te ves bella igual Claudia... cuídate mucho" y "¡preciosa y sabia!", le escribieron.

Revisa AQUÍ la publicación de Claudia Conserva: