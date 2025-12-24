De norte a sur: Dirección Meteorológica anticipa altas temperaturas, lluvias y tormentas eléctricas - Chilevisión

Habrá varios fenómenos meteorológicos en los próximos días. Revisa cuáles y las regiones que afectarán.
Esta semana, la Dirección Meteorológica de Chile dio a conocer varios avisos con el detalle de fenómenos climáticos que ocurrirán en el país durante los próximos días.
El organismo, mediante su Sistema de Alerta Meteorológica, dio a conocer que —a lo largo del país— habrá altas temperaturas, viento, precipitaciones e incluso probables tormentas eléctricas.
De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que haya probables tormentas eléctricas debido a la condición atmosférica conocida como "alta de Bolivia".
Se espera que las zonas cordilleranas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta experimenten el fenómeno entre la tarde del jueves 25 y la noche del sábado 27 de diciembre.
En el caso de la zona centro, el escenario seguirá siendo el mismo: calor extremo, con temperaturas ampliamente por encima de los 30°C.
En este caso, afectará zonas de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule:
|Miércoles 24
|Jueves 25
|Valparaíso
|
Litoral: 25-27
Cordillera Costa: 32-34
|
Litoral: 24-26
Cordillera Costa: 32-34
Precordillera y valles precordilleranos: 34-36
|Metropolitana
|
Cordillera Costa: 31-33
Valle: 31-33
|
Cordillera Costa: 32-34
Valle: 32-34
Precordillera: 31-33
|O´Higgins
|
Cordillera Costa: 30-32
Valle: 31-33
Precordillera: 31-33
|Maule
|
Cordillera Costa: 29-31
Valle: 31-33
Precordillera: 31-33
Finalmente, la región de Magallanes espera por precipitaciones y viento de "normal a moderada" debido a un sistema frontal.
Se espera que las lluvias afecten las zonas de Cordillera Austral Norte y Pampa Patagónica Norte, con montos estimados de precipitaciones que oscilen entre 17mm y 38mm y 15mm y 28mm, respectivamente.
En el caso de los vientos, estos se extenderán hasta la noche del jueves 25 en la Pampa Patagónica Sur. ¿Su intensidad? Desde los 60 y 70 km/h hasta los 100 km/h.