De norte a sur: Dirección Meteorológica anticipa altas temperaturas, lluvias y tormentas eléctricas - Chilevisión

Habrá varios fenómenos meteorológicos en los próximos días. Revisa cuáles y las regiones que afectarán.

Esta semana, la Dirección Meteorológica de Chile dio a conocer varios avisos con el detalle de fenómenos climáticos que ocurrirán en el país durante los próximos días.

El organismo, mediante su Sistema de Alerta Meteorológica, dio a conocer que —a lo largo del país— habrá altas temperaturas, viento, precipitaciones e incluso probables tormentas eléctricas.

De norte a sur: Dirección Meteorológica anticipa altas temperaturas, precipitaciones y probables tormentas eléctricas

Probables tormentas eléctricas

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que haya probables tormentas eléctricas debido a la condición atmosférica conocida como "alta de Bolivia".

Se espera que las zonas cordilleranas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta experimenten el fenómeno entre la tarde del jueves 25 y la noche del sábado 27 de diciembre.

Altas temperaturas

En el caso de la zona centro, el escenario seguirá siendo el mismo: calor extremo, con temperaturas ampliamente por encima de los 30°C.

En este caso, afectará zonas de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule:

Miércoles 24 Jueves 25 Valparaíso Litoral: 25-27 Cordillera Costa: 32-34 Litoral: 24-26 Cordillera Costa: 32-34 Precordillera y valles precordilleranos: 34-36 Metropolitana Cordillera Costa: 31-33 Valle: 31-33 Cordillera Costa: 32-34 Valle: 32-34 Precordillera: 31-33 O´Higgins Cordillera Costa: 30-32 Valle: 31-33 Precordillera: 31-33 Maule Cordillera Costa: 29-31 Valle: 31-33 Precordillera: 31-33

Viento y precipitaciones

Finalmente, la región de Magallanes espera por precipitaciones y viento de "normal a moderada" debido a un sistema frontal.

Se espera que las lluvias afecten las zonas de Cordillera Austral Norte y Pampa Patagónica Norte, con montos estimados de precipitaciones que oscilen entre 17mm y 38mm y 15mm y 28mm, respectivamente.

En el caso de los vientos, estos se extenderán hasta la noche del jueves 25 en la Pampa Patagónica Sur. ¿Su intensidad? Desde los 60 y 70 km/h hasta los 100 km/h.