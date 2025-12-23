Sismo remece a la zona centro del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión

De acuerdo a lo que dio a conocer el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo lugar a 19 kilómetros al norte de La Ligua.

Durante la noche de este lunes se registró un sismo de mediana intensidad en la zona centro de Chile, específicamente en la región de Valparaíso.

Según lo informado por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile el movimiento telúrico alcanzó la magnitud de 4.6.

Según detalló el organismo, el epicentro tuvo lugar a 19 kilómetros al oeste de La Ligua.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas o estructuras a servicios básicos.