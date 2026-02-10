 Dos carabineros heridos tras persecución con balacera en San Joaquín: Fueron trasladados al Hoscar - Chilevisión
10/02/2026 08:01

Dos carabineros heridos tras persecución con balacera en San Joaquín: Fueron trasladados al Hoscar

El ataque se produjo luego de que los funcionarios iniciaran una persecución contra un grupo de sujetos que exhibía armas de fuego al interior de un vehículo.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este martes, dos carabineros fueron heridos luego de ser atacados a tiros en medio de una persecución en la población La Legua, San Joaquín. 

Lo anterior se habría ocasionado mientras el personal policial realizaba patrullajes por la zona y se encontró con una banda que exhibía armas de fuego al interior de un vehículo. 

Tras proceder a la detención de los sujetos, estos se dan a la fuga, iniciando una persecución que terminó con balacera.

Dos carabineros heridos tras balacera durante persecución en San Joaquín

Durante el seguimiento, los ocupantes del vehículo comenzaron a disparar contra la patrulla, lo que habría ocasionado que uno de los funcionarios resultara herido por esquirlas de vidrios y otro cayera al intentar reducir a los delincuentes.

De acuerdo a información preliminar, los dos uniformados heridos fueron trasladados al Hospital de Carabineros (HOSCAR), donde permanecen con lesiones leves. 

Luego de que se reportara el ataque, personal de Control de Orden Público concurrió al sector para dar con el paradero de los sujetos, el cual aún es desconocido luego de que se dieran a la fuga. 

