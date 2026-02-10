“Se encuentra a bordo”: Hombre fue detenido tras falsa amenaza de artefacto explosivo en Aeropuerto de Santiago - Chilevisión

El detenido aseguró que el artefacto explosivo estaba dentro de un avión que se dirigía a Copiapó, lo que obligó a evacuar a 137 personas y seis tripulantes, cancelar el vuelo y reprogramarlo.

Durante la noche de este lunes se produjo un operativo en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago, luego de que un pasajero diera un falso aviso de artefacto explosivo al interior de un avión de la aerolínea SKY.

La aeronave iba a despegar rumbo a Copiapó y se detuvo a una persona de nacionalidad chilena, mayor de edad, por su presunta responsabilidad en delito flagrante de infracción al Código Aeronáutico.

Los detalles de la detención

Según detalló el inspector Diego Escobar del Departamento de Inspección Secundaria del Aeropuerto de la Policía de Investigaciones (PDI), durante una revisión de rutina de equipaje se detectó una vibración anómala.

Al preguntarle al propietario, el hombre afirmó: "El explosivo se encuentra a bordo de la aeronave", por lo que se le detuvo de inmediato y se evacuó a 137 pasajeros, sumado a seis tripulantes del vuelo.

Acto seguido, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros se sumó a las operaciones y se logró descartar la amenaza de artefacto explosivo; sin embargo, según detalló la aerolínea, el vuelo debió ser cancelado y reprogramado.

En tanto, el hombre detenido fue puesto a disposición de la justicia y será formalizado a primera hora de este martes.

