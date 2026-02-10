Delincuentes asaltaron e intimidaron con armas a repartidores de encomiendas: Se llevaron 67 paquetes - Chilevisión

Personal policial trabaja para dar con el paradero de quienes resulten responsables.

Durante la tarde de este lunes se produjo un violento robo a un camión repartidor de encomiendas en la comuna de Maipú, método delictual que también se conoce como "abordazo".

Los hechos ocurrieron a eso de las 16:00 horas en el sector de las calles de Mario Salinas con Presidente Arturo Alessandri Palma, cuando tres hombres que portaban armas de fuego intimidaron a las víctimas.

Los detalles del asalto

Según información policial, se trata de dos repartidores de la empresa Mercado Libre, a quienes se les intimidó con las armas para lograr quitar un camión de reparto tipo 3/4, con el que escaparon hasta la calle Rene Olivares con Cuatro Poniente.

En ese momento, los antisociales sacaron 67 paquetes y dejaron el vehículo abandonado, mientras que las víctimas fueron auxiliadas por vecinos que dieron aviso a Carabineros.

Finalmente, los paquetes no pudieron ser recuperados y personal policial trabaja para dar con el paradero de los responsables.