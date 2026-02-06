 Detuvieron a sujeto que estaría vinculado al “robo del siglo”: Chocó e intimidó con armas a vecinos - Chilevisión
06/02/2026

Detuvieron a sujeto que estaría vinculado al “robo del siglo”: Chocó e intimidó con armas a vecinos

La noche de este jueves, un hombre perdió el control de su vehículo e impactó un poste del alambrado público en Artemio Gutiérrez con Sargento Aldea, en la comuna de Santiago. Posterior al choque, habría pedido auxilio a una persona que llegó en una camioneta para remolcarlo y poder huir. En ese momento, el sujeto sacó un arma de fuego para intimidar a los vecinos que quisieron acercarse para ver lo que había ocurrido y ayudar. Hasta el momento, se sabe que posee antecedentes por robo y se presume que podría haber sido parte del "robo del siglo" en 2020.

