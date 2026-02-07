 Antes y después: Otakin se la jugó con un cambio de look completo y desató reacciones - Chilevisión
07/02/2026 13:17

Antes y después: Otakin se la jugó con un cambio de look completo y desató reacciones

"Entró papa congelada y salió papa frita natural", comentó un usuario ante el radical cambio en su corte de cabello y barba,

Publicado por Josefina Vera

Otakin sorprendió a sus seguidores tras hacerse un cambio de look completo, con el que le dio un nuevo estilo a su cabello y a su barba.

A través de Instagram, el creador de contenido compartió un video que muestra el trabajo que realizó su asesor, con quien eligió lo que mejor quedara acorde a su rostro y la forma de su cráneo.

El cambio de look de Otakin

Según señalan en el video, para realzar el rostro de Otakin, marcado por sus mejillas pronunciadas, optaron por una barba más larga, semejante al estilo de un vikingo.

Por otra parte, para armonizar su nuca, decidieron darle peso a esa parte de su cabeza con un corte de cabello enfocado en ese sector, al mismo tiempo que quitaron las patillas para despejar su rostro.

"Quedó como las hue...", comentó el anti-influencer entre risas, usando su reconocida frase que utiliza al probar locales de comida.

Este nuevo look generó más de 2 mil comentarios en la red social, en donde muchos celebraron la nueva imagen de Otakin, haciendo referencia a las papas fritas.

"Entró papa congelada y salió papa frita natural", "de comer completos a ser un completo metro sexual", "de Otakin a Otaking" y "quedaste como papa frita casera", le comentaron.

