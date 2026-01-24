“Estoy súper enojado”: Influencers responden a Otakin tras críticas por ayudas tras incendios - Chilevisión

Luego que el catador de comida cuestionara el actuar de algunos creadores de contenido que se dirigieron a la región del Biobío a ayudar a las familias damnificadas, Soy el Jota y DJ Isi Glock salieron al paso de sus dichos.

Todo comenzó cuando el reseñador de locales de comida criticó a sus pares al asegurar que los vio "manchándose la cara con cenizas" en medio de las ayudas hacia las familias afectadas en Lirquén y Penco.

Ante ello, los comunicadores no se quedaron en silencio y reavivaron la disputa que tiene en conflicto a la comunidad de las redes sociales.

Soy el Jota criticó palabras de Otakin

En un extenso video en la cuenta de Instagram de Soy el Jota, el creador de contenido junto a DJ Isi Glock expresaron su profunda molestia y aseguraron que Otakin no habría ayudado a la causa como esperaban.

"Ya estoy aburrido del tema. No me meto en farándula, pero voy a dejar algo súper claro: Estoy súper enojado con Otakin y con la gente de los reality que vinieron ayer", comenzó sus descargos.

Enseguida, agregó: "Nos ayudaron y movieron sus redes (...) pero para venir por dos horas a sacarse fotos y a hacer la mula. Otakin no ha declarado quiénes son los influencers que se mancharon la cara", replicó Soy el Jota.

Asimismo, el creador de contenidos apoyó la contribución de DJ Isi Glock y otras personalidades en terreno para ayudar a los damnificados de los incendios forestales en el sur de Chile.