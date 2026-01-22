 Otakin por ayuda en incendios: “Vi a creadores de contenido manchándose la cara con cenizas” - Chilevisión
22/01/2026 10:33

Otakin por ayuda en incendios: “Vi a creadores de contenido manchándose la cara con cenizas”

El influencer conocido por sus reseñas honestas de comida criticó duramente a sus colegas que, a su juicio, han aprovechado la catástrofe para obtener réditos económicos.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El influencer Rodrigo Fernández, mejor conocido como Otakin, se trasladó hace unos días hasta su natal región del Bíobio para movilizar la ayuda y las donaciones que con el apoyo de sus seguidores ha logrado recaudar en beneficio de Lirquén y Penco.

Esto, en el marco de los devastadores incendios forestales que al día de hoy han cobrado la vida de 21 personas y han dejado 817 viviendas destruidas en la zona, de acuerdo con el último reporte del Gobierno.

El catador conocido por sus reseñas honestas en redes sociales ha compartido en Instagram la manera en que ha gestionado y distribuido los recursos. En ese contexto, deslizó una dura crítica a sus homólogos, pues acusó que hay quienes han buscado beneficios con la catástrofe.

En conversación con radio La Metro, Fernández aseguró que vio en primera persona cómo otros influencers aprovechaban la tragedia y sus efectos para grabar contenido sensacionalista.

La dura crítica de Otakin a colegas influencers

"No he podido hacer más videos, no he podido hacer más cosas... tampoco me voy a subir como 'ay, señora, se le quemó la casa', porque el sufrimiento de la gente... nos guardamos eso", declaró de entrada.

"Ayudamos pero no vamos a andar mostrando más allá", subrayó, justo antes de hacer una alarmante confesión: "Vi a creadores de contenido allá manchándose la cara con cenizas, buscando una señora mayor para poder hacer una historia, y encuentro que está súper mal".

Otakin instó a sus colegas a colaborar pero sin ostentar la bondad. "Vamos a ayudar, no a figurar. Somos canalizadores, usemos nuestras redes con hartos seguidores para canalizar, y no para hacernos más conocidos o famosos".

"Yo no busco eso, quizás hay gente que sí lo busca pero, por favor, que no suceda porque están entorpeciendo a los que realmente están ayudando", concluyó en el medio.

