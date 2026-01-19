 Cómo donar para damnificados por incendios: Los datos de las organizaciones que reciben ayudas - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Senapred declara alerta roja en Temuco por incendio forestal Punta de Parra, la localidad que el incendio devastó: Los testimonios que reconstruyen la tragedia Contraloría detectó que dos comunas de la RM entregaron licencias de conducir a personas privadas de libertad “Una imagen muy triste”: Perrito afectado por incendios en Lirquén conmovió a Contigo en la Mañana Solicitan evacuar cinco nuevos sectores de Penco por incendios forestales
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/01/2026 12:05

Cómo donar para damnificados por incendios: Los datos de las organizaciones que reciben ayudas

Algunas organizaciones publicaron sus campañas para ayudar monetariamente a las víctimas de los incendios en Biobío y Ñuble.

Publicado por CHV Noticias

Los incendios forestales de las regiones de Ñuble y Biobío continúan y siguen dejando destrucción a su paso. Las autoridades hasta el momento han confirmado que hay 19 fallecidos, 1.500 damnificados y 325 viviendas que fueron consumidas por el fuego.

Bajo este contexto, TECHO-Chile y Desafío Levantemos Chile (de manera simultánea e independiente), han dado a conocer sus campañas de recaudación de dinero para apoyar a las víctimas de este siniestro.

Campaña TECHO-Chile

La organización TECHO-Chile ha anunciado el lanzamiento de su campaña solidaria “Donde Chile nos necesita”, orientada a ayudar a las familias que han visto afectadas sus condiciones de vida. El objetivo es movilizar recursos dando prioridad a familias que hayan perdido sus hogares o fuentes de sustento producto de los incendios.

Si estás interesado en colaborar, puedes realizar tu donación con estos datos:

  • RUT: 65.533.130-1
  • Banco: BancoEstado
  • Cuenta Corriente 7030
  • Correo: emergencia.chile@techo.org

También puedes hacerlo desde su página oficial aquí.

Campaña Desafío Levantemos Chile

La organización Desafío Levantemos Chile se encuentra desplegada en terreno en las zonas afectadas, y también ha hecho un llamado a la colaboración monetaria para los afectados.

"Necesitamos ser rápidos y eficientes" es lo que expresan en su página oficial donde incluyen los datos de transferencias:

  • RUT: 65.943.320-6
  • Banco: Banco de Chile
  • Cuenta Corriente: 98027-07
  • Correo: info@desafiochile.cl

El monto total de su meta es de cinco mil millones y hasta el momento han recaudado $150.256.860

Esta información se encuentra en su página oficial que puedes revisar haciendo click aquí.

Campaña Hogar de Cristo

La organización a incentivado a sumarse a su campaña "#JuntosEnAcción" para ayudar a las familias y ha compartido su cuenta corriente:

  • RUT 81.496.800-6
  • Banco: BCI
  • Cuenta Corriente 10675353

En su página web también han actualizado otras formas de hacer la donación. Puedes acceder pinchando aquí. 

Campaña Cruz Roja chilena

Esta organización sin fines de lucro también está recibiendo aportes monetarios. Estos son sus datos por si quieres donar: 

  • RUT 70.512.100-1
  • Banco: BancoEstado
  • Cuenta Corriente 29222-2
  • Correo: finanzas@cruzroja.cl
Publicidad

Destacamos

Noticias

Cómo donar para damnificados por incendios: Los datos de las organizaciones que reciben ayudas

Lo último

Lo más visto

Cómo donar para damnificados por incendios: Los datos de las organizaciones que reciben ayudas

Algunas organizaciones publicaron sus campañas para ayudar monetariamente a las víctimas de los incendios en Biobío y Ñuble.

19/01/2026

El mapa que muestra la magnitud de la tragedia por incendios forestales en el Biobío y Ñuble

La plataforma online permite identificar los focos activos de incendios para facilitar el trabajo de Bomberos y CONAF.

19/01/2026

“Aroma a pifiadera”: Revelan jurado sorpresa de Viña 2026 y a usuarios no les gustó nada

¿Quién es la invitada internacional que tendrá Viña 2026? Cecilia Gutiérrez develó en Primer Plano el misterio y puedes conoce acá al jurado secreto.

19/01/2026

Naya Fácil llenó camión con ayuda por incendios en el sur: “Quise ponerme la mano en el bolsillo”

La influencer sorprendió este domingo al gestionar una donación para los damnificados en la región del Biobío. "Cuando uno surge en la vida, hay que agradecer y ayudar a las otras personas", afirmó.

19/01/2026