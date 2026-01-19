Cómo donar para damnificados por incendios: Los datos de las organizaciones que reciben ayudas - Chilevisión

Algunas organizaciones publicaron sus campañas para ayudar monetariamente a las víctimas de los incendios en Biobío y Ñuble.

Los incendios forestales de las regiones de Ñuble y Biobío continúan y siguen dejando destrucción a su paso. Las autoridades hasta el momento han confirmado que hay 19 fallecidos, 1.500 damnificados y 325 viviendas que fueron consumidas por el fuego.

Bajo este contexto, TECHO-Chile y Desafío Levantemos Chile (de manera simultánea e independiente), han dado a conocer sus campañas de recaudación de dinero para apoyar a las víctimas de este siniestro.

Campaña TECHO-Chile

La organización TECHO-Chile ha anunciado el lanzamiento de su campaña solidaria “Donde Chile nos necesita”, orientada a ayudar a las familias que han visto afectadas sus condiciones de vida. El objetivo es movilizar recursos dando prioridad a familias que hayan perdido sus hogares o fuentes de sustento producto de los incendios.

Si estás interesado en colaborar, puedes realizar tu donación con estos datos:

RUT: 65.533.130-1

Banco: BancoEstado

Cuenta Corriente 7030

Correo: emergencia.chile@techo.org

También puedes hacerlo desde su página oficial aquí.

Campaña Desafío Levantemos Chile

La organización Desafío Levantemos Chile se encuentra desplegada en terreno en las zonas afectadas, y también ha hecho un llamado a la colaboración monetaria para los afectados.

"Necesitamos ser rápidos y eficientes" es lo que expresan en su página oficial donde incluyen los datos de transferencias:

RUT: 65.943.320-6

Banco: Banco de Chile

Cuenta Corriente: 98027-07

Correo: info@desafiochile.cl

El monto total de su meta es de cinco mil millones y hasta el momento han recaudado $150.256.860

Esta información se encuentra en su página oficial que puedes revisar haciendo click aquí.

Campaña Hogar de Cristo

La organización a incentivado a sumarse a su campaña "#JuntosEnAcción" para ayudar a las familias y ha compartido su cuenta corriente:

RUT 81.496.800-6

Banco: BCI

Cuenta Corriente 10675353

En su página web también han actualizado otras formas de hacer la donación. Puedes acceder pinchando aquí.

Campaña Cruz Roja chilena

Esta organización sin fines de lucro también está recibiendo aportes monetarios. Estos son sus datos por si quieres donar: