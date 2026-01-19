Cómo donar para damnificados por incendios: Los datos de las organizaciones que reciben ayudas - Chilevisión

Algunas organizaciones publicaron sus campañas para ayudar monetariamente a las víctimas de los incendios en Biobío y Ñuble.
Los incendios forestales de las regiones de Ñuble y Biobío continúan y siguen dejando destrucción a su paso. Las autoridades hasta el momento han confirmado que hay 19 fallecidos, 1.500 damnificados y 325 viviendas que fueron consumidas por el fuego.
Bajo este contexto, TECHO-Chile y Desafío Levantemos Chile (de manera simultánea e independiente), han dado a conocer sus campañas de recaudación de dinero para apoyar a las víctimas de este siniestro.
La organización TECHO-Chile ha anunciado el lanzamiento de su campaña solidaria “Donde Chile nos necesita”, orientada a ayudar a las familias que han visto afectadas sus condiciones de vida. El objetivo es movilizar recursos dando prioridad a familias que hayan perdido sus hogares o fuentes de sustento producto de los incendios.
Si estás interesado en colaborar, puedes realizar tu donación con estos datos:
También puedes hacerlo desde su página oficial aquí.
La organización Desafío Levantemos Chile se encuentra desplegada en terreno en las zonas afectadas, y también ha hecho un llamado a la colaboración monetaria para los afectados.
"Necesitamos ser rápidos y eficientes" es lo que expresan en su página oficial donde incluyen los datos de transferencias:
El monto total de su meta es de cinco mil millones y hasta el momento han recaudado $150.256.860
Esta información se encuentra en su página oficial que puedes revisar haciendo click aquí.
La organización a incentivado a sumarse a su campaña "#JuntosEnAcción" para ayudar a las familias y ha compartido su cuenta corriente:
En su página web también han actualizado otras formas de hacer la donación. Puedes acceder pinchando aquí.
Esta organización sin fines de lucro también está recibiendo aportes monetarios. Estos son sus datos por si quieres donar: