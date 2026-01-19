Incendio forestal en Biobío y Ñuble: Revisa el mapa y conoce los focos en tiempo real - Chilevisión

La plataforma online permite identificar los focos activos de incendios para facilitar el trabajo de Bomberos y CONAF.

Continúan los trabajos para combatir los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío. Hasta este lunes las autoridades han confirmado la muerte de 19 personas, 1.500 damnificados, 325 casas consumidas por el fuego y aún hay 25 focos activos.

Una plataforma llamada ArcGis permite monitorear la expansión del siniestro en las zonas afectadas.

¿Qué es ArcGis?

ArcGis es una plataforma que comparte información geográfica en tiempo real, donde puedes revisar los focos activos y su ubicación exacta a través de un mapa.

Según lo indica la página, esta funcionalidad tiene como objetivo "apoyar la labor que hacen Bomberos de Chile y CONAF", y muestra una capa con la actividad térmica detectada con satélites.

Al ingresar a la página, se desplegará un mapa del mundo, donde puedes acercarte y alejarte en un punto específico para revisar los datos en detalle. Haz click acá para ingresar.

Cómo elegir una ubicación

Hay tres maneras en las que puedes escoger una localización:

Para seleccionar una ubicación manualmente, debes dirigirte a la parte superior izquierda de la plataforma donde hay un buscador que dice "Escribir ubicación".

Puedes usar tu ubicación actual activando la opción para que la página acceda a ella.

También puedes pinchar un punto del mapa de la plataforma.

De esta manera puedes hacer un seguimiento en tiempo real del estado de los incendios.