 Incendio forestal en Biobío y Ñuble: Revisa el mapa y conoce los focos en tiempo real - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Senapred declara alerta roja en Temuco por incendio forestal Punta de Parra, la localidad que el incendio devastó: Los testimonios que reconstruyen la tragedia Contraloría detectó que dos comunas de la RM entregaron licencias de conducir a personas privadas de libertad “Una imagen muy triste”: Perrito afectado por incendios en Lirquén conmovió a Contigo en la Mañana Solicitan evacuar cinco nuevos sectores de Penco por incendios forestales
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/01/2026 10:22

El mapa que muestra la magnitud de la tragedia por incendios forestales en el Biobío y Ñuble

La plataforma online permite identificar los focos activos de incendios para facilitar el trabajo de Bomberos y CONAF.

Publicado por CHV Noticias

Continúan los trabajos para combatir los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío. Hasta este lunes las autoridades han confirmado la muerte de 19 personas, 1.500 damnificados, 325 casas consumidas por el fuego y aún hay 25 focos activos

Una plataforma llamada ArcGis permite monitorear la expansión del siniestro en las zonas afectadas

¿Qué es ArcGis?

ArcGis es una plataforma que comparte información geográfica en tiempo real, donde puedes revisar los focos activos y su ubicación exacta a través de un mapa. 

Según lo indica la página, esta funcionalidad tiene como objetivo "apoyar la labor que hacen Bomberos de Chile y CONAF", y muestra una capa con la actividad térmica detectada con satélites. 

Al ingresar a la página, se desplegará un mapa del mundo, donde puedes acercarte y alejarte en un punto específico para revisar los datos en detalle. Haz click acá para ingresar.

Cómo elegir una ubicación

Hay tres maneras en las que puedes escoger una localización:

  • Para seleccionar una ubicación manualmente, debes dirigirte a la parte superior izquierda de la plataforma donde hay un buscador que dice "Escribir ubicación".

  • Puedes usar tu ubicación actual activando la opción para que la página acceda a ella.

  • También puedes pinchar un punto del mapa de la plataforma.

De esta manera puedes hacer un seguimiento en tiempo real del estado de los incendios.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cómo donar para damnificados por incendios: Los datos de las organizaciones que reciben ayudas

Lo último

Lo más visto

Cómo donar para damnificados por incendios: Los datos de las organizaciones que reciben ayudas

Algunas organizaciones publicaron sus campañas para ayudar monetariamente a las víctimas de los incendios en Biobío y Ñuble.

19/01/2026

El mapa que muestra la magnitud de la tragedia por incendios forestales en el Biobío y Ñuble

La plataforma online permite identificar los focos activos de incendios para facilitar el trabajo de Bomberos y CONAF.

19/01/2026

“Aroma a pifiadera”: Revelan jurado sorpresa de Viña 2026 y a usuarios no les gustó nada

¿Quién es la invitada internacional que tendrá Viña 2026? Cecilia Gutiérrez develó en Primer Plano el misterio y puedes conoce acá al jurado secreto.

19/01/2026

Naya Fácil llenó camión con ayuda por incendios en el sur: “Quise ponerme la mano en el bolsillo”

La influencer sorprendió este domingo al gestionar una donación para los damnificados en la región del Biobío. "Cuando uno surge en la vida, hay que agradecer y ayudar a las otras personas", afirmó.

19/01/2026