Pronóstico del tiempo: Eduardo Sáez advierte qué condiciones habrá en Biobío y Ñuble por los incendios - Chilevisión

Las autoridades esperan que las condiciones climáticas cambien y se tornen favorables para controlar los focos de incendios que se mantienen activos en la zona.

En medio del combate de la emergencia forestal que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío, las autoridades se mantienen alerta a las condiciones meteorológicas que presentará la zona durante las próximas horas.

La llegada de la vaguada costera y la disminución en las temperaturas son factores claves para evitar la reactivación de focos de incendio.

Emergencia zona sur: Pronóstico del tiempo para los próximos días

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, entregó un pronóstico actualizado de las condiciones climáticas que se esperan en las próximas horas para la Región del Biobío.

De acuerdo a lo señalado por el especialista, para este lunes se espera una jornada en la que se mantendrán las altas temperaturas, lo cual es desfavorable para el combate de los siniestros.

Sin embargo, detalló que durante la noche del mismo lunes podría llegar el fenómeno de vaguada costera, ocasionando niebla para el día martes generando un escenario favorable para el combate.