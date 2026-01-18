Incendios forestales en Chile: Así puedes revisar el mapa en tiempo real - Chilevisión

Google dispone de una herramienta que permite monitorear de cerca la emergencia en la zona sur, con un mapa interactivo que muestra los focos del siniestro en tiempo real.

Continúa el estado de alerta por el avance de los incendios forestales en la zona sur del país. En ese escenario, existe una herramienta digital que permite monitorear, prácticamente en tiempo real, la ubicación de los focos activos.

Se trata de una funcionalidad de Google Maps en la que puedes visualizar la magnitud de los siniestros y áreas afectadas. A continuación, revisa cómo usarla paso a paso.

En tiempo real: Revisa cómo consultar por el mapa de incendios forestales en Chile

Para revisar el mapa de incendios forestales, solo debes seguir estas indicaciones:

Ingresa a Google Maps desde la app o desde el escritorio (puedes hacer clic acá).

Dirígete al botón "Capas", ubicado en la esquina inferior izquierda, y selecciona la opción "Incendios".