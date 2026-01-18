 Incendios forestales en Chile: Así puedes revisar el mapa en tiempo real - Chilevisión
Minuto a minuto
Qué es ArcGIS y cómo usar su mapa para seguir los incendios forestales en tiempo real Por qué el “agua roja” de los aviones tanker es clave para frenar los incendios forestales en Chile “Falleció acostado, con mi perrita”: El relato de Martín, joven que perdió a su padre en incendio en Lirquén La historia de Manuel Rivas: El bombero que siguió combatiendo incendios pese a perder su casa “Todo destruido alrededor”: Los testimonios de evacuados que grabaron tragedia en Biobío
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
18/01/2026 20:29

Incendios forestales en Chile: Así puedes revisar el mapa en tiempo real

Google dispone de una herramienta que permite monitorear de cerca la emergencia en la zona sur, con un mapa interactivo que muestra los focos del siniestro en tiempo real.

Publicado por CHV Noticias

Continúa el estado de alerta por el avance de los incendios forestales en la zona sur del país. En ese escenario, existe una herramienta digital que permite monitorear, prácticamente en tiempo real, la ubicación de los focos activos.

Se trata de una funcionalidad de Google Maps en la que puedes visualizar la magnitud de los siniestros y áreas afectadas. A continuación, revisa cómo usarla paso a paso.

En tiempo real: Revisa cómo consultar por el mapa de incendios forestales en Chile

Para revisar el mapa de incendios forestales, solo debes seguir estas indicaciones:

  • Ingresa a Google Maps desde la app o desde el escritorio (puedes hacer clic acá).

  • Dirígete al botón "Capas", ubicado en la esquina inferior izquierda, y selecciona la opción "Incendios".

  • Allí, aparecerán zonas rojas que corresponden a los distintos siniestros. Si los pinchas, puedes conocer más información sobre cada uno, como actualizaciones de Conaf y Senapred:

Publicidad

Destacamos

Noticias

🔴 Emergencia zona sur en vivo: Nuevo foco de incendio se activa en Concepción

Lo último

Lo más visto

Incendios forestales en Chile: Así puedes revisar el mapa en tiempo real

Google dispone de una herramienta que permite monitorear de cerca la emergencia en la zona sur, con un mapa interactivo que muestra los focos del siniestro en tiempo real.

18/01/2026

FOTOS | El antes y después de Lirquén tras devastador incendio forestal que llegó a viviendas

En las últimas horas han comenzado a difundirse imágenes que muestran las devastadoras consecuencias del incendio forestal que consumió gran parte del sector de Linquén en la ciudad de Penco.

18/01/2026

¿Qué es el viento puelche? El factor clave que potenció avance de los incendios en Ñuble y Biobío

Se trata de un fenómeno meteorológico característico del centro-sur de Chile que suele intensificarse durante episodios de altas temperaturas y baja humedad.

18/01/2026

VIDEO | El momento en que avión Tanker ingresa a combatir incendio forestal en Biobío

Durante la jornada de este domingo, el avión Tanker entró en acción para sobrevolar los bosques del sector de Palomares lanzando retardante a los focos de incendio que se mantienen activos en la zona.

18/01/2026