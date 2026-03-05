Detienen a presunto asesino de jugador de fútbol que fue baleado durante partido en San Antonio - Chilevisión

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 45 años, quien sería el autor de los disparos que le quitaron la vida a Nicolás Vidal, jugador de fútbol amateur que falleció este domingo producto de un impacto balístico tras una riña entre hinchas durante un partido de los clubes Cerro Alegre y Estrella Roja, en San Antonio. Los registros de los incidentes ocurridos en la tribuna, donde se encontraba la víctima, fueron clave para dar con la identidad del acusado, quien enfrentará la audiencia de formalización este jueves.