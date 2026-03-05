 “Yo sentí una explosión”: Allison Göhler sufrió violento ataque en la Autopista Central - Chilevisión
Minuto a minuto
Alerta amarilla para volcán Láscar: Reportan aumento de sismicidad y radiancia térmica VIDEO | Pdte. Boric protagonizó hilarante momento con su hija en inauguración de nueva Plaza Baquedano Detienen a capitán y sargento primero por muerte de cabo Carlos Palacios en Punta Arenas Contraloría objeta uso de auto fiscal de la ministra Vallejo para actividades del PS y PC Homicidios disminuyeron un 11% durante el 2025 y alcanzaron la cifra más baja en cuatro años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
05/03/2026 08:57

“Yo sentí una explosión”: Allison Göhler sufrió violento ataque en la Autopista Central

Durante la mañana de este jueves, la meteoróloga de CHV Allison Göhler, expuso que le lanzaron una piedra de gran tamaño a su vehículo mientras transitaba por la Autopista Central e hizo un llamado a reforzar las medidas de seguridad: "Me llegó una piedra enorme, que me generó un abollón grande, y todo, de arriba, yo sentí una explosión, pensé que era un miguelito", indicó la meteoróloga, quien especificó que el suceso ocurrió minutos antes de llegar al canal, en la pasarela que está a la altura de Toesca. Göhler sospechó que podía ser una técnica para robar, por lo que no se detuvo y la piedra cayó entre el parabrisas y el vidrio del conductor. Afortunadamente, no tuvo lesiones.

Lo más visto

VIDEO | Pdte. Boric protagonizó hilarante momento con su hija en inauguración de nueva Plaza Baquedano

A pocos días de terminar su administración, el mandatario llegó hasta la renovada plaza acompañado por su pequeña hija Violeta. Frente a los medios, ambos vivieron un tierno momento.

05/03/2026

Detienen a capitán y sargento primero por muerte de cabo Carlos Palacios en Punta Arenas

Los detenidos estarían relacionados con las instrucciones que se dieron en la actividad en la que murió el uniformado, luego de que se le perdiera el rastro en el sector de La Laguna.

05/03/2026

“Me confirmó y no fue”: Otakin expone a famosos que no asistieron a su matrimonio pese a invitación

El creador de contenido se desilusionó con algunas las amistades que ni siquiera le avisaron que no llegarían a su matrimonio.

05/03/2026

“Estaba con una...”: Ignacia Michelson lanzó dura acusación contra Pedro Vidal tras polémica con Nicole Block

Luego de que el doctor Pedro Vidal asegurara que se encontraba hace mucho tiempo soltero antes de conocer a Nicole, Ignacia aseguró saber por qué terminó su última relación amorosa.

05/03/2026
Publicidad