“Yo sentí una explosión”: Allison Göhler sufrió violento ataque en la Autopista Central - Chilevisión

Durante la mañana de este jueves, la meteoróloga de CHV Allison Göhler, expuso que le lanzaron una piedra de gran tamaño a su vehículo mientras transitaba por la Autopista Central e hizo un llamado a reforzar las medidas de seguridad: "Me llegó una piedra enorme, que me generó un abollón grande, y todo, de arriba, yo sentí una explosión, pensé que era un miguelito", indicó la meteoróloga, quien especificó que el suceso ocurrió minutos antes de llegar al canal, en la pasarela que está a la altura de Toesca. Göhler sospechó que podía ser una técnica para robar, por lo que no se detuvo y la piedra cayó entre el parabrisas y el vidrio del conductor. Afortunadamente, no tuvo lesiones.