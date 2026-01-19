Allison muestra mapa con incendios forestales activos en Ñuble y Biobío - Chilevisión

Según una gráfica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) han habido 75 incendios. Entre Valparaíso y Los Lagos, con una concentración en Ñuble, BioBío y La Araucanía, los cuales aún se siguen combatiendo. Actualmente hay un foco activo en Tomé. Según la meteoróloga de CHV Noticias, Allison Göhler, "las condiciones meteorológicas no van a ayudar. Habrá viento en la tarde". Además, hizo énfasis en prestar atención a las zonas interiores de Ñuble y Biobío donde hoy la temperatura podría alcanzar los 36°.