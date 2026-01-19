 Allison muestra mapa con incendios forestales activos en Ñuble y Biobío - Chilevisión
Solicitan evacuar cinco nuevos sectores de Penco por incendios forestales Se confirmó sangre humana: Nuevos hallazgos en el caso de Julia Chuñil
19/01/2026 10:07

Así avanza el fuego: Allison Göhler muestra mapa con incendios forestales activos en Ñuble y Biobío

Según una gráfica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) han habido 75 incendios. Entre Valparaíso y Los Lagos, con una concentración en Ñuble, BioBío y La Araucanía, los cuales aún se siguen combatiendo. Actualmente hay un foco activo en Tomé. Según la meteoróloga de CHV Noticias, Allison Göhler, "las condiciones meteorológicas no van a ayudar. Habrá viento en la tarde". Además, hizo énfasis en prestar atención a las zonas interiores de Ñuble y Biobío donde hoy la temperatura podría alcanzar los 36°. 

Cómo donar para damnificados por incendios: Los datos de las organizaciones que reciben ayudas

Algunas organizaciones publicaron sus campañas para ayudar monetariamente a las víctimas de los incendios en Biobío y Ñuble.

19/01/2026

El mapa que muestra la magnitud de la tragedia por incendios forestales en el Biobío y Ñuble

La plataforma online permite identificar los focos activos de incendios para facilitar el trabajo de Bomberos y CONAF.

19/01/2026

“Aroma a pifiadera”: Revelan jurado sorpresa de Viña 2026 y a usuarios no les gustó nada

¿Quién es la invitada internacional que tendrá Viña 2026? Cecilia Gutiérrez develó en Primer Plano el misterio y puedes conoce acá al jurado secreto.

19/01/2026

Naya Fácil llenó camión con ayuda por incendios en el sur: “Quise ponerme la mano en el bolsillo”

La influencer sorprendió este domingo al gestionar una donación para los damnificados en la región del Biobío. "Cuando uno surge en la vida, hay que agradecer y ayudar a las otras personas", afirmó.

19/01/2026
