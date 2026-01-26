 Allison Göhler advierte nuevo sistema frontal en febrero: ¿Cuándo regresa la lluvia a Santiago? - Chilevisión
26/01/2026 10:02

Allison Göhler advierte nuevo sistema frontal en febrero: ¿Cuándo regresa la lluvia a Santiago?

La meteoróloga de Chilevisión adelantó la llegada de un sistema frontal para los primeros días de febrero, el que traerá precipitaciones a la capital por tres días.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Allison Göhler actualizó el pronóstico del tiempo tras las lluvias y tormentas eléctricas que llegarona los sectores más cordilleranos en las regiones Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins durante este fin de semana. 

La meteoróloga de Chilevisión detalló que a pesar de la época, el fenómeno no es algo inusual, ya que todos los veranos hay bajas segregadas que se activan en la zona centro del país”.

”Lo que pasa es que muchas veces ocurre en cordillera y no en la costa como ocurrió ahora”, explicó. 

¿Cuándo regresa la lluvia?

Las lluvias veraniegas no quedarán solo ahí, ya que Allison Göhler adelantó que en los próximos días las precipitaciones volverán a estar presente en la capital. 

“La primera semana de febrero volverían las lluvias”, aseguró. 

Eso sí, a diferencia de la baja segregada que provocó la lluvia del domingo, la próxima semana se presentará “un sistema frontal”.

El fenómeno estará presente en la zona central entre el próximo miércoles 4 y viernes 6 de febrero con precipitaciones. 

