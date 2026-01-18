🔴 EN VIVO | Estado de Catástrofe en Ñuble y Biobío por incendios forestales: Miles de vecinos evacuados - Chilevisión

El alcalde de Penco denunció que pese al Estado de Catástrofe, aún no llegan militares a la zona.

Pasadas las 3 de la madrugada de este domingo, el presidente Gabriel Boric declaró Estado de Catástrofe para las regiones de Ñuble y Biobío debido a los graves incendios que afectan la zona.

En Penco en particular, el alcalde denunció que el hospital sufrió un saqueo durante la evacuación y adelantó que existen víctimas fatales. Dentro de la comuna el sector de Lirquén es uno de las más afectadas, donde el fuego alcanzó casas, autos e incluso la iglesia de la comuna.

La emergencia ha obligado a activar la mensajería SAE para solicitar la evacuación de los vecinos en sectores de Laja, Concepción, Florida, Trehuaco, Penco y Tomé.

A las 9:00 horas se espera que se realice un nuevo Cogrid.

Revisa la transmisión de CHV Noticias en vivo