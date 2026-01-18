 Emergencia en zona sur: Gobierno decreta TOQUE DE QUEDA para tres comunas del Biobío - Chilevisión
🔴 EN VIVO | Estado de Catástrofe en Ñuble y Biobío por incendios forestales: Confirman 18 fallecidos Pdte. Boric confirma 18 fallecidos por incendios: "Desgraciadamente ese número va a aumentar" VIDEO | El momento en el que incendio forestal destruye viviendas en el sector Palomares "Quedamos yo y mis tres hijos sin casa": damnificado explica cómo se expandió incendio forestal en Lirquén Así fue la evacuación por mar en Punta de Parra: Rescataron a 47 personas atrapadas por las llamas
18/01/2026 16:48

Emergencia en zona sur: Gobierno decreta TOQUE DE QUEDA para tres comunas del Biobío

El sector de Lirquén, en Penco, tendrá un toque de queda una hora más extendido que las otras zonas afectadas.

Publicado por CHV Noticias

La tarde de este domingo, el Gobierno anunció toque de queda para tres comunas de la región del Biobío donde actualmente rige el Estado de Catástrofe, debido a los devastadores incendios forestales que ya alcanzaron zonas urbanas.

La medida se aplicará en Penco, Nacimiento y Laja, las que se sumarán a la ya anunciada en la localidad de Lirquén, también debido a los siniestros.

Comunas con toque de queda vigente: Horarios

Así, el detalle de todas las comunas y sectores con toque de queda vigente son:

  • 📍 Lirquén: desde las 19:00 hasta las 06:00 horas.
  • 📍 Penco, Nacimiento y Laja: desde las 20:00 hasta las 06:00 horas.

La medida comenzará a regir este mismo domingo 18 de enero y se mantendrá hasta nuevo aviso de las autoridades.

¿Qué significa el toque de queda anunciado en estos sectores? De acuerdo a lo anunciado, implica que "toda persona deberá permanecer en sus domicilios, quedando estrictamente prohibida la circulación peatonal y vehicular".

Quedan fuera de esa prohibición el personal de Bomberos, CONAF, SENAPRED, Servicio Médico Legal, Asistencia de Salud, Policial, Militar, Municipal, Regional y otros servicios públicos o privados que trabajen en el control e implementación del referido toque de queda.

Ministro Elizalde descarta toque de queda en Ñuble "por ahora"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, indicó que "por ahora" la misma medida no se adoptará en la región del Ñuble, aunque hizo énfasis en que esa situación podría cambiar.

"Cada región puede tener decisiones distintas, porque dependen de la evolución de los incendios y de lo que sea más eficiente según las características de cada siniestro", añadió, en declaraciones recogidas por La Tercera.

