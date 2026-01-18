 FOTOS | El antes y después de Lirquén tras devastador incendio forestal que llegó a viviendas - Chilevisión
18/01/2026 16:10

FOTOS | El antes y después de Lirquén tras devastador incendio forestal que llegó a viviendas

En las últimas horas han comenzado a difundirse imágenes que muestran las devastadoras consecuencias del incendio forestal que consumió gran parte del sector de Linquén en la ciudad de Penco.

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este domingo han comenzado a difundirse imágenes que muestran las devastadoras consecuencias de los incendios forestales en la Región de Ñuble y del Biobío

Penco ha sido una de las localidades más afectadas, donde la emergencia consumió territorio boscoso, pero también poblaciones y sectores habitados

En conversación con CHV Noticias, el alcalde de la comuna, Rodrigo Vera, indicó que más del 50% de la comuna fue devastada y realizó un llamado a las autoridades a que se decrete toque de queda en la zona.

Lo anterior en medio del Estado de Catástrofe que rige para las regiones de Ñuble y Biobío. 

Galería: El antes y el después de Penco 

A continuación te mostramos una comparación de cómo se veía el sector de Lirquén antes y después de los siniestros.

Antes:

Después:

Antes: 

Después: 

Las siguientes fotografías muestran cómo quedaron algunas poblaciones de la comuna tras ser consumidas por las llamas.

