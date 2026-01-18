 “No quedó nada”: Video demuestra la devastación de Lirquén tras catástrofe por incendio forestales - Chilevisión
18/01/2026 12:38

“No quedó nada”: Video demuestra la devastación de Lirquén tras catástrofe por incendio forestales

Lirquén, localidad de Penco, resultó prácticamente destruída producto de los incendios que afectan a la región del Biobío y Ñuble desde la tarde del sábadoy que todavía se mantienen activos en varios puntos. Las llamas arrasaron con gran parte de las viviendas y esta mañana diversos registros dieron cuenta de la magnitud de la destrucción. “Están todas las casa quemadas, vehículos quemados, por todos lados está todo quemado. No quedó nada. ¡Qué terrible!”, dice parte del relato de la persona que capturó un video la zona. 

