Gobierno confirma 16 muertos y 19 personas lesionadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío - Chilevisión

El ministro Elizalde detalló que entre ayer y hoy se han enviado 87 alertas SAE de evacuación, lo que ha significado la evacuación de más de 50 mil personas.

Este domingo, el ministro Álvaro Elizalde entregó un primer balance de la emergencia que afecta a la zona sur del país debido a los incendios forestales, los cuales ya han alcanzado sectores urbanos en distintas comunas.

Desde Senapred, el secretario de Estado calificó la situación como un “cuadro complejo”, detallando que a nivel nacional se mantienen 24 incendios activos, concentrados principalmente en las regiones de Ñuble y Biobío, donde se decretó estado de excepción constitucional de catástrofe.

El ministro detalló que entre ayer y hoy, se han enviado 87 alertas SAE de evacuación, lo que ha significado la evacuación de más de 50 mil personas. Asimismo, el gobierno confirmó la muerte de 16 personas: uno en Ñubke y 15 en Biobío.

Además reportaronde 14 personas lesionadas en Ñuble y 5 en Biobío, cifra que podría aumentar durante el transcurso de la jornada.

En el combate del fuego se han desplegado 11 aeronaves en Ñuble y 13 en Biobío, además del trabajo de Bomberos, con miles de voluntarios en terreno.



Sobre próximas medidas, Elizalde confirmó que se está evaluando establecer un toque de queda en la región.

Asismo, se confirmó que el presidente Gabriel Boric viajará a la zona de la emergencia.