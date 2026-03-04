 EE.UU busca profesores chilenos y paga sueldos sobre los 37 millones de pesos al año: Revisa cómo postular - Chilevisión
04/03/2026 11:44

EE.UU busca profesores chilenos y paga sueldos sobre los 37 millones de pesos al año: Revisa cómo postular

El programa Participate Learning está en busca de docentes chilenos para trabajar por dos años en la nación norteamericana. Revisa los detalles de la oferta, requisitos y cómo postular.

Publicado por Lisette Pérez

El programa estadounidense Participate Learning, trabaja con escuelas públicas y distritos para entregar a los estudiantes un aprendizaje bilingüe y global, y están en busca de docentes chilenos.

Esta es una convocatoria dirigida a docentes nacionales, que les permitirá trabajar legalmente en el país norteamericano por al menos 2 años.

Las escuelas públicas de Estados Unidos buscan el talento pedagógico de los chilenos. Conoce los requisitos y cómo puedes postular.

¿En qué consiste la oferta laboral?

El sueldo de esta oferta es lo más atractivo, ya que el salario anual corresponde al de un profesor de Estados Unidos, que va desde los US$41.000 a US$55.000 ($37.265.720 a $49.990.600 millones de pesos chilenos aproximadamente), dependiendo de la experiencia, el grado académico y el distrito escolar asignado.

Asimismo, la oferta incluye el pago del pasaje aéreo y un seguro médico de cobertura internacional. Además entrega a los profesores la posibilidad de viajar con cónyuge e hijos menores de edad.

Los perfiles que más se buscan son docentes de educación especial, debido a la escasez de estos profesionales en dicho país. Los postulantes que cumplan con esta característica tienen mayor probabilidad de ser seleccionados.

¿Cuáles son los requisitos?

  • Tener un nivel de inglés avanzado.
  • Tener al menos dos años de experiencia docente a tiempo completo después de graduarse con estudiantes entre 5 y 18 años.
  • Contar con licencia de conducir vigente.
  • Tener disponibilidad para residir en Estados Unidos por al menos dos años.
  • Ejercer actualmente en el sistema educativo.

¿Cómo postular a Participate Learning?

Esta convocatoria se mantiene abierta durante todo el año, y es un proceso completamente gratuito. Puedes postular a través de su página web a la que puedes acceder haciendo clic aquí

Publicidad

