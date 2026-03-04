EE.UU busca profesores chilenos y paga sueldos sobre los 37 millones de pesos al año: Revisa cómo postular - Chilevisión

El programa Participate Learning está en busca de docentes chilenos para trabajar por dos años en la nación norteamericana. Revisa los detalles de la oferta, requisitos y cómo postular.
El programa estadounidense Participate Learning, trabaja con escuelas públicas y distritos para entregar a los estudiantes un aprendizaje bilingüe y global, y están en busca de docentes chilenos.
Esta es una convocatoria dirigida a docentes nacionales, que les permitirá trabajar legalmente en el país norteamericano por al menos 2 años.
Las escuelas públicas de Estados Unidos buscan el talento pedagógico de los chilenos. Conoce los requisitos y cómo puedes postular.
El sueldo de esta oferta es lo más atractivo, ya que el salario anual corresponde al de un profesor de Estados Unidos, que va desde los US$41.000 a US$55.000 ($37.265.720 a $49.990.600 millones de pesos chilenos aproximadamente), dependiendo de la experiencia, el grado académico y el distrito escolar asignado.
Asimismo, la oferta incluye el pago del pasaje aéreo y un seguro médico de cobertura internacional. Además entrega a los profesores la posibilidad de viajar con cónyuge e hijos menores de edad.
Los perfiles que más se buscan son docentes de educación especial, debido a la escasez de estos profesionales en dicho país. Los postulantes que cumplan con esta característica tienen mayor probabilidad de ser seleccionados.
Esta convocatoria se mantiene abierta durante todo el año, y es un proceso completamente gratuito. Puedes postular a través de su página web a la que puedes acceder haciendo clic aquí.