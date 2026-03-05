Hijastro de Jorge Ugalde insiste en su inocencia: Acusó “mentiras y falsedades” en la investigación - Chilevisión

Pedro Sepúlveda acusó que se ha utilizado la declaración de la madre de los hijos de Eduardo Cruz-Coke para inculpar a una persona (Jorge Ugalde) "totalmente inocente".

Este jueves, Pedro Sepúlveda Cruz-Coke se refirió a la investigación que se está desarrollando por el crimen de sus dos primos y su tío, el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke el pasado 18 de octubre en la comuna de La Reina.

Aunque inicialmente se habló de un parricidio, la investigación siguió su curso y apuntó hacia Jorge Ugalde, padrastro de Pedro, cuñado de Eduardo y pareja de Trinidad Cruz-Coke.

¿Qué dijo el hijastro de Jorge Ugalde?

Ugalde se encuentra en prisión preventiva hace cuatro meses y Pedro aseguró estar "absolutamente convencido que él no es" el culpable por la muerte de sus primos y tío, por lo que se mantiene siguiendo la investigación de cerca.

En conversación con LUN, Pedro detalló: "Jorge es mi padrastro desde que tengo 6 años, es el mejor abuelo, es una persona excepcional, alguien que quiero mucho (...) jamás lo dejaría solo".

En esa misma línea, agregó: "Hay algo familiar, es cierto, pero no es incondicional, porque yo estoy buscando la verdad, sea quien sea el culpable, pero estoy absolutamente convencido de que él no es".

"Con mi mamá estamos viviendo con mucha preocupación el proceso (...) Vemos que toda la investigación se dirige hacia nosotros sin analizar ninguna otra posibilidad y eso nos deja cada día más lejos de la posibilidad de encontrar a los verdaderos asesinos de mi tío y mis primos", comentó Pedro.

El hombre aseguró que Jorge Ugalde se encuentra bien anímicamente, pero "muy preocupado por el proceso (...) tiene mucha confianza en su abogado y familia, de que estamos haciendo todo lo posible para poder sacarlo y poder aclarar la verdad".

Sepúlveda Cruz-Coke acusó errores y filtraciones en medio de la investigación: "Tenemos todas las pruebas médicas que se le hicieron a Eduardo por la acusación horrorosa que se le hizo a mi mamá de envenenarlo a él y a sus sobrinos, pero lo que tenía era un problema al estómago y le recetaron un paracetamol".

"Creo que el error parte cuando la Fiscalía se da cuenta de que no es un parricidio y hace el levantamiento de los objetos del lugar y lo que pensaban que era la pistola del crimen, era una pistola de plástico. Ahí se inicia una serie de mentiras, imprecisiones, falsedades para inculpar a una persona que es inocente, en base a un testimonio que es totalmente falso, que es el de la madre de los niños", concluyó Pedro.