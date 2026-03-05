 Hijastro de Jorge Ugalde insiste en su inocencia: Acusó “mentiras y falsedades” en la investigación - Chilevisión
Minuto a minuto
Homicidios disminuyeron un 11% durante el 2025 y alcanzaron la cifra más baja en cuatro años Diputada Javiera Morales (FA) reveló diagnóstico de cáncer: “Todavía estoy a tiempo” EEUU confirma autoridades que asistirán al cambio de mando: Marco Rubio no asistirá Nuevo sismo en Chile: Revisa la magnitud y el epicentro Maite Orsini anuncia acciones legales por acusación vinculada a adolescente de Mejor Niñez
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/03/2026 09:26

Hijastro de Jorge Ugalde insiste en su inocencia: Acusó “mentiras y falsedades” en la investigación

Pedro Sepúlveda acusó que se ha utilizado la declaración de la madre de los hijos de Eduardo Cruz-Coke para inculpar a una persona (Jorge Ugalde) "totalmente inocente".

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Pedro Sepúlveda Cruz-Coke se refirió a la investigación que se está desarrollando por el crimen de sus dos primos y su tío, el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke el pasado 18 de octubre en la comuna de La Reina.

Aunque inicialmente se habló de un parricidio, la investigación siguió su curso y apuntó hacia Jorge Ugalde, padrastro de Pedro, cuñado de Eduardo y pareja de Trinidad Cruz-Coke.

¿Qué dijo el hijastro de Jorge Ugalde?

Ugalde se encuentra en prisión preventiva hace cuatro meses y Pedro aseguró estar "absolutamente convencido que él no es" el culpable por la muerte de sus primos y tío, por lo que se mantiene siguiendo la investigación de cerca.

En conversación con LUN, Pedro detalló: "Jorge es mi padrastro desde que tengo 6 años, es el mejor abuelo, es una persona excepcional, alguien que quiero mucho (...) jamás lo dejaría solo".

En esa misma línea, agregó: "Hay algo familiar, es cierto, pero no es incondicional, porque yo estoy buscando la verdad, sea quien sea el culpable, pero estoy absolutamente convencido de que él no es".

"Con mi mamá estamos viviendo con mucha preocupación el proceso (...) Vemos que toda la investigación se dirige hacia nosotros sin analizar ninguna otra posibilidad y eso nos deja cada día más lejos de la posibilidad de encontrar a los verdaderos asesinos de mi tío y mis primos", comentó Pedro.

El hombre aseguró que Jorge Ugalde se encuentra bien anímicamente, pero "muy preocupado por el proceso (...) tiene mucha confianza en su abogado y familia, de que estamos haciendo todo lo posible para poder sacarlo y poder aclarar la verdad".

Sepúlveda Cruz-Coke acusó errores y filtraciones en medio de la investigación: "Tenemos todas las pruebas médicas que se le hicieron a Eduardo por la acusación horrorosa que se le hizo a mi mamá de envenenarlo a él y a sus sobrinos, pero lo que tenía era un problema al estómago y le recetaron un paracetamol".

"Creo que el error parte cuando la Fiscalía se da cuenta de que no es un parricidio y hace el levantamiento de los objetos del lugar y lo que pensaban que era la pistola del crimen, era una pistola de plástico. Ahí se inicia una serie de mentiras, imprecisiones, falsedades para inculpar a una persona que es inocente, en base a un testimonio que es totalmente falso, que es el de la madre de los niños", concluyó Pedro.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tras alza del precio de la bencina: Conoce el mapa online con las bencineras más baratas

Lo último

Lo más visto

“Me confirmó y no fue”: Otakin expone a famosos que no asistieron a su matrimonio pese a invitación

El creador de contenido se desilusionó con algunas las amistades que ni siquiera le avisaron que no llegarían a su matrimonio.

05/03/2026

“Estaba con una...”: Ignacia Michelson lanzó dura acusación contra Pedro Vidal tras polémica con Nicole Block

Luego de que el doctor Pedro Vidal asegurara que se encontraba hace mucho tiempo soltero antes de conocer a Nicole, Ignacia aseguró saber por qué terminó su última relación amorosa.

05/03/2026

Desde Hugo Bustamante a la Quintrala: Los delincuentes que se verían beneficiados con ley que conmuta penas

La iniciativa obtuvo 23 votos a favor, incluido el del senador Javier Macaya, cuyo padre está en prisión por cuatro delitos de abuso sexual.

05/03/2026

Tres aportes económicos para cesantes que pueden recibir en marzo sin postulación

El Fondo de Cesantía Solidario, Seguro de Cesantía Solidario y Subsidio de Cesantía están disponibles quienes no cuentan con trabajo actualmente. El trámite se realiza con el RUT y Clave Única en el sitio web de la AFC.

04/03/2026