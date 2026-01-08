 Revelan video inédito por caso triple homicidio de La Reina: Está vinculado a tesis clave de Fiscalía - Chilevisión
Minuto a minuto
Revelan video inédito por caso triple homicidio de La Reina: Está vinculado a tesis clave de Fiscalía Joven con esquizofrenia desapareció en Huechuraba: Su familia hizo urgente llamado en redes Metro extenderá su servicio: Anuncian medidas y estrictas fiscalizaciones para conciertos de Bad Bunny Pdte. Boric asegura que la pobreza ha disminuído en su gobierno y pide continuidad en la materia al próximo mandatario “¿Y dónde está el candidato duro?” J.A. Kast habla de “etapa distinta” durante su gobierno
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/01/2026 16:17

Revelan video inédito por caso triple homicidio de La Reina: Está vinculado a tesis clave de Fiscalía

El matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión dio a conocer un video donde aparece Jorge Ugalde, hasta ahora único imputado, paseando a su perro y portando una bolsa de papel.

Publicado por CHV Noticias

En el matinal Contigo en la Mañana fueron reveladas este jueves imágenes exclusivas de Jorge Ugalde, el hasta ahora único imputado por el triple homicidio en La Reina ocurrido en octubre pasado.

Se trata de un video hasta ahora inédito que muestra al psicólogo, quien actualmente se mantiene en prisión preventiva, paseando a su perro y portando en su mano una bolsa de papel, dato que ha sido clave a lo largo de la investigación.

¿El motivo? Fiscalía plantea que dicha bolsa contenía la supuesta arma que Ugalde habría utilizado para cometer los tres asesinatos. Aunque vale recordar que hasta ahora se desconoce qué objeto, herramienta o utensilio habría ocupado.

Esta teoría también considera un hito clave: El imputado botó esta misma bolsa al canal San Carlos, pues aseguró en su defensa que solo contenía las deposiciones del animal. Sin embargo, Fiscalía insiste en que lo hizo para deshacerse del arma.

Estas imágenes exhibidas en el programa de Chilevisión serán claves para reconstruir lo ocurrido aquella fatídica noche. Si bien al comienzo se habló de un parricidio, un vuelco estableció más tarde que se trataba de un crimen.

Mientras Fiscalía insiste en su hipótesis, fue la defensa de Ugalde la que presentó el video para asegurar que el testimonio del imputado es verdadero. También aseguraron que la tesis es antojadiza y que no tendrían la apertura para indagar otras, afirmó el periodista Sergio Jara.

Mira las imágenes a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inicia el pago de excedentes: Revisa la fecha de pago según tu Isapre este 2026

Lo último

Lo más visto

La heredera de la Ina: Así cayeron las narco mujeres que lideraban peligrosas bandas en Peñaflor

Una verdadera guerra territorial era la que mantenían dos organizaciones de narcotraficantes en la comuna de Peñaflor. La particularidad es que ambos grupos eran liderados por mujeres.

07/01/2026

“Voy a llegar hasta las últimas consecuencias”: Rafa Araneda se pronunció tras dichos de Sergio Rojas sobre su hijo

El animador conversó en exclusiva con Patricio Sotomayor para Plan Perfecto y se fue con todo contra el periodista.

08/01/2026

Vieron el arma y huyeron: Graban a carabinero de civil que frustró robo a banco en calle San Diego

La tarde de este jueves un funcionario policial que andaba de civil impidió que se un grupo de delincuentes pudieran cometer un robo al interior de un banco en Santiago.

08/01/2026

“Hasta ahora hay 100 fallecidos”: Venezuela entrega por primera vez cifras tras ataque de Estados Unidos

Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela, habló por primera vez y entregó un balance tras el ataque del pasado sábado cuando Nicolás Maduro fue sacado del país y llevado a Nueva York.

08/01/2026