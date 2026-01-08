Revelan video inédito por caso triple homicidio de La Reina: Está vinculado a tesis clave de Fiscalía - Chilevisión

El matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión dio a conocer un video donde aparece Jorge Ugalde, hasta ahora único imputado, paseando a su perro y portando una bolsa de papel.

En el matinal Contigo en la Mañana fueron reveladas este jueves imágenes exclusivas de Jorge Ugalde, el hasta ahora único imputado por el triple homicidio en La Reina ocurrido en octubre pasado.

Se trata de un video hasta ahora inédito que muestra al psicólogo, quien actualmente se mantiene en prisión preventiva, paseando a su perro y portando en su mano una bolsa de papel, dato que ha sido clave a lo largo de la investigación.

¿El motivo? Fiscalía plantea que dicha bolsa contenía la supuesta arma que Ugalde habría utilizado para cometer los tres asesinatos. Aunque vale recordar que hasta ahora se desconoce qué objeto, herramienta o utensilio habría ocupado.

Esta teoría también considera un hito clave: El imputado botó esta misma bolsa al canal San Carlos, pues aseguró en su defensa que solo contenía las deposiciones del animal. Sin embargo, Fiscalía insiste en que lo hizo para deshacerse del arma.

Estas imágenes exhibidas en el programa de Chilevisión serán claves para reconstruir lo ocurrido aquella fatídica noche. Si bien al comienzo se habló de un parricidio, un vuelco estableció más tarde que se trataba de un crimen.

Mientras Fiscalía insiste en su hipótesis, fue la defensa de Ugalde la que presentó el video para asegurar que el testimonio del imputado es verdadero. También aseguraron que la tesis es antojadiza y que no tendrían la apertura para indagar otras, afirmó el periodista Sergio Jara.

Mira las imágenes a continuación: