 “Flojo rematado”: Funcionario del Serviu usó cuenta troll para insultar a damnificados por incendios forestales - Chilevisión
Minuto a minuto
Controversia por viaje de Kast a cumbre en EEUU: Está en duda reunión con Trump Proyecto beneficiaría a reos de Punta Peuco: ¿En qué consiste la ley de conmutación de penas? Revelan videos inéditos previos a tragedia de Renca: Confirmarían que camión iba a exceso de velocidad Reconocida académica Paulina Astroza de la UdeC se encuentra en la UCI tras grave atropello en Concepción Revelan detalles del momento en que murió suboficial en Punta Arenas: Preparaba curso de combate
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/03/2026 10:54

“Flojo rematado”: Funcionario del Serviu usó cuenta troll para insultar a damnificados por incendios forestales

El funcionario también insultó en duros términos a distintas autoridades, desde el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, hasta el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

Publicado por CHV Noticias

El jefe del departamento de Comunicaciones del Serviu Biobío, Gonzalo Arturo Cofré Hube (45), renunció a su cargo tras descubrirse que había creado una cuenta donde insultó a los damnificados por los incendios forestales en la región del Biobío.

El perfil fue identificado como @analistasilencioso y fue creado en abril de 2025; sin embargo, a pesar de que Cofré reconoció los hechos y su renuncia fue aceptada, seguirá vinculado a la institución, pero no en el cargo que desempeñaba, abriéndose un sumario para determinar responsabilidades.

¿Cuáles son los comentarios que dejaron en evidencia a Gonzalo Cofré?

Los hechos quedaron al descubierto a raíz de un reportaje de BBCL Investiga, quienes triangularon datos y chequearon antecedentes que constataron que se trataba de Gonzalo Cofré, quien comentaba constantemente a favor del Serviu en el perfil de la institución.

Cofré también escribía en otros portales bajo el mismo usuario. En uno de ellos se refirió a una noticia donde se indicaba que vecinos de Penco habían increpado a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y al delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco.

“Esa es más vieja que el hilo negro (increpar autoridades). Ese par de h... que fueron a protestar son fachos que trabajaron en la campaña de Kast”, mencionó Cofré.

En esa misma línea, agregó: “Mucho grito como mara... y están recibiendo bonos millonarios. Si se me quema la casa, no voy a llorarle a ningún c..., me reconstruyo solito”.

En otra oportunidad, tras anunciarse el Subsidio de Traslado Transitorio, una persona preguntó qué pasaría con los arrendatarios o personas allegadas que perdieron sus cosas.

Gonzalo escribió: "Para eso les dieron bolsillo electrónico y ayudas tempranas. Tampoco van a reponer todo". 

Cofré terminó refiriéndose al futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, como "ca...", aseguró que el concejal de Penco, Leonardo Jara y el alcalde de la misma comuna, Rodrigo Vera, eran un "par de fletos", así como también menciona que el gobernador del Bíobío, Sergio Giacaman, es un "guatón pa..." y un "flojo rematado".

Al exjefe del Departamento de Comunicaciones se le presentaron las pruebas y terminó reconociendo los hechos: "Comprendo y lamento las molestias que esta situación haya podido generar y ofrezco mis disculpas a quienes se hayan sentido afectados, especialmente a las familias damnificadas".

Cofré dejó en claro que la cuenta era estrictamente personal "administrada con recursos propios y sin alguna relación con mis funciones en el Servicio de Vivienda y Urbanización".

Finalmente, la directora del Serviu Biobío, María Luz Gajardo, catalogó las expresiones del funcionario como "altamente inadecuadas", ratificando que su renuncia fue presentada el pasado 3 de marzo y "aceptada inmediatamente".

Revisa las imágenes acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tras alza del precio de la bencina: Conoce el mapa online con las bencineras más baratas

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Pdte. Boric protagonizó hilarante momento con su hija en inauguración de nueva Plaza Baquedano

A pocos días de terminar su administración, el mandatario llegó hasta la renovada plaza acompañado por su pequeña hija Violeta. Frente a los medios, ambos vivieron un tierno momento.

05/03/2026

Detienen a capitán y sargento primero por muerte de cabo Carlos Palacios en Punta Arenas

Los detenidos estarían relacionados con las instrucciones que se dieron en la actividad en la que murió el uniformado, luego de que se le perdiera el rastro en el sector de La Laguna.

05/03/2026

“Me confirmó y no fue”: Otakin expone a famosos que no asistieron a su matrimonio pese a invitación

El creador de contenido se desilusionó con algunas las amistades que ni siquiera le avisaron que no llegarían a su matrimonio.

05/03/2026

“Estaba con una...”: Ignacia Michelson lanzó dura acusación contra Pedro Vidal tras polémica con Nicole Block

Luego de que el doctor Pedro Vidal asegurara que se encontraba hace mucho tiempo soltero antes de conocer a Nicole, Ignacia aseguró saber por qué terminó su última relación amorosa.

05/03/2026