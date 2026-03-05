“Flojo rematado”: Funcionario del Serviu usó cuenta troll para insultar a damnificados por incendios forestales - Chilevisión

El funcionario también insultó en duros términos a distintas autoridades, desde el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, hasta el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

El jefe del departamento de Comunicaciones del Serviu Biobío, Gonzalo Arturo Cofré Hube (45), renunció a su cargo tras descubrirse que había creado una cuenta donde insultó a los damnificados por los incendios forestales en la región del Biobío.

El perfil fue identificado como @analistasilencioso y fue creado en abril de 2025; sin embargo, a pesar de que Cofré reconoció los hechos y su renuncia fue aceptada, seguirá vinculado a la institución, pero no en el cargo que desempeñaba, abriéndose un sumario para determinar responsabilidades.

¿Cuáles son los comentarios que dejaron en evidencia a Gonzalo Cofré?

Los hechos quedaron al descubierto a raíz de un reportaje de BBCL Investiga, quienes triangularon datos y chequearon antecedentes que constataron que se trataba de Gonzalo Cofré, quien comentaba constantemente a favor del Serviu en el perfil de la institución.

Cofré también escribía en otros portales bajo el mismo usuario. En uno de ellos se refirió a una noticia donde se indicaba que vecinos de Penco habían increpado a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y al delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco.

“Esa es más vieja que el hilo negro (increpar autoridades). Ese par de h... que fueron a protestar son fachos que trabajaron en la campaña de Kast”, mencionó Cofré.

En esa misma línea, agregó: “Mucho grito como mara... y están recibiendo bonos millonarios. Si se me quema la casa, no voy a llorarle a ningún c..., me reconstruyo solito”.

En otra oportunidad, tras anunciarse el Subsidio de Traslado Transitorio, una persona preguntó qué pasaría con los arrendatarios o personas allegadas que perdieron sus cosas.

Gonzalo escribió: "Para eso les dieron bolsillo electrónico y ayudas tempranas. Tampoco van a reponer todo".

Cofré terminó refiriéndose al futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, como "ca...", aseguró que el concejal de Penco, Leonardo Jara y el alcalde de la misma comuna, Rodrigo Vera, eran un "par de fletos", así como también menciona que el gobernador del Bíobío, Sergio Giacaman, es un "guatón pa..." y un "flojo rematado".

Al exjefe del Departamento de Comunicaciones se le presentaron las pruebas y terminó reconociendo los hechos: "Comprendo y lamento las molestias que esta situación haya podido generar y ofrezco mis disculpas a quienes se hayan sentido afectados, especialmente a las familias damnificadas".

Cofré dejó en claro que la cuenta era estrictamente personal "administrada con recursos propios y sin alguna relación con mis funciones en el Servicio de Vivienda y Urbanización".

Finalmente, la directora del Serviu Biobío, María Luz Gajardo, catalogó las expresiones del funcionario como "altamente inadecuadas", ratificando que su renuncia fue presentada el pasado 3 de marzo y "aceptada inmediatamente".

