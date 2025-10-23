 Crisis presupuestaria: ¿Quién paga el costo de las deudas del Ministerio de Vivienda? - Chilevisión
Minuto a minuto
Incidentes en el INBA: Camioneta del rector fue vandalizada tras nueva jornada de protesta Destacan a Chile en prestigiosa revista por plan de vacunación contra el virus sincicial “Era un angelito”: El desgarrador relato de tío de niño fallecido tras choque a furgón en Recoleta ¿Vivían juntos? Los nuevos detalles que dan un vuelco al caso del supuesto secuestro de joven en Temuco VIDEO | Vecinos de San Antonio lincharon a sujeto acusado de abuso sexual a niña de 5 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
23/10/2025 22:40

Crisis presupuestaria: ¿Quién paga el costo de las deudas del Ministerio de Vivienda?

El ministerio de Vivienda enfrenta una crisis presupuestaria cuyo efecto lo sufren miles de personas que han visto retrasos en la entrega de sus esperadas soluciones habitacionales y han dejado, incluso, de recibir el pago de los subsidios de arriendo: solo en Santiago son más de 700 las familias que arriesgan hasta quedar en la calle. El titular de la cartera debió dar explicaciones ante el Congreso, ya que estaría en riesgo el avance del plan de emergencia habitacional. El reportaje es del periodista Felipe Robledo.

Lo más visto

VIDEO | Vecinos de San Antonio lincharon a sujeto acusado de abuso sexual a niña de 5 años

Vecinos del sector intentaron ingresar a la fuerza a la casa del hombre que fue apuntado por presuntamente cometer la agresión y lo lincharon cuando intentaba escapar del lugar.

23/10/2025

“Hemos sentido apoyo y cariño”: Así fue la masiva y emotiva despedida a Esteban Hermosilla, niño fallecido en Recoleta

El funeral del niño de 12 años que perdió la vida tras el choque que sufrió el furgón que lo trasladaba, se realizó en el Cementerio Parque del Recuerdo.

23/10/2025

“Eso cansa”: Los descargos de Michelle Carvalho y su cruce con Raquel Argandoña tras su eliminación de Fiebre de Baile

La brasileña no convenció al jurado lo que significó su salida del espacio, donde antes tuvo un cruce con parte del jurado. 

23/10/2025

“Vamos a quemarlos”: Atacan en la cárcel a imputados por choque en el que murió niño en Recoleta

El hecho ocurrió cuando reos del módulo donde se encuentran los acusados en el penal Santiago 1 intentaron atacarlos y lanzar fuego a su celda.

22/10/2025
Publicidad