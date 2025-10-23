Crisis presupuestaria: ¿Quién paga el costo de las deudas del Ministerio de Vivienda? - Chilevisión

El ministerio de Vivienda enfrenta una crisis presupuestaria cuyo efecto lo sufren miles de personas que han visto retrasos en la entrega de sus esperadas soluciones habitacionales y han dejado, incluso, de recibir el pago de los subsidios de arriendo: solo en Santiago son más de 700 las familias que arriesgan hasta quedar en la calle. El titular de la cartera debió dar explicaciones ante el Congreso, ya que estaría en riesgo el avance del plan de emergencia habitacional. El reportaje es del periodista Felipe Robledo.