Comenzaron inscripciones a PAES de invierno: Revisa hasta cuándo puedes hacerlo - Chilevisión

Los exámenes para la Admisión Universitaria tienen dos periodos de postulación, en caso de no poder inscribirse ahora, el alumno deberá esperar hasta fin de año para dar las pruebas.

A contar de este 4 de marzo, el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) abrió las incripciones para la PAES de invierno 2026, prueba necesaria para iniciar el Proceso de Admisión Universitaria.

Dicha inscripción tendrá un número determinado de cupos, y en caso de no realizar el trámite a tiempo, los interesados deberán esperar a la PAES regular que se da a fin de año.

¿Hasta cuándo puedes postular a la PAES de invierno?

De acuerdo con el Demre, las postulaciones a la PAES de invierno estarán abiertas hasta el martes 17 de marzo a las 13:00 horas.

No obstante, en caso de superar lo 50 mil cupos antes de esta fecha, el proceso cerrará las inscripciones.

Para inscribirse en estos exámenes es necesario ingresar a DEMRE.cl, donde se encuentra el instructivo de cómo postular, los temarios y las carreras que necesitan la prueba M2 para la admisión universitaria.

Fecha de PAES de invierno

Según el sitio web del Demre, la PAES de invierno se llevará a cabo el próximo lunes 15 de junio, el martes 16 y miércoles 17 del mismo mes.