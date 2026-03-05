Nuevo sismo en Chile: Revisa la magnitud y el epicentro - Chilevisión

El Centro Sismológico Nacional (CSN) informó que el movimiento telúrico se localizó a 120 kilómetros al oeste de Puerto Edén.

Un sismo de magnitud 4.2 sacudió a la zona austral del país, en específico a la región de Magallanes.

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 12:08 de este jueves 5 de marzo y se registró a 120 kilómetros al oeste de Puerto Edén.

Además, el organismo reportó que el sismo se produjo a una profundidad de 13 kilómetros.