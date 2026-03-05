Nuevo sismo en Chile: Revisa la magnitud y el epicentro - Chilevisión

El Centro Sismológico Nacional (CSN) informó que el movimiento telúrico se localizó a 120 kilómetros al oeste de Puerto Edén.
Un sismo de magnitud 4.2 sacudió a la zona austral del país, en específico a la región de Magallanes.
Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 12:08 de este jueves 5 de marzo y se registró a 120 kilómetros al oeste de Puerto Edén.
Además, el organismo reportó que el sismo se produjo a una profundidad de 13 kilómetros.
Hora Local: 2026/03/05 12:08:24, mag: 4.2, Lat: -48.85, Lon: -76.0, Prof: 13.4, Loc : 120.24 km al O de Puerto Edén— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 5, 2026